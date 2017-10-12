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12 октября 2017
Главные новости 
09:19  12 октября 2017 0

Пермский строитель и блогер Барсик борется за звание главного котика страны. ВИДЕО

Пермский кот стал звездой "Первого канала"Фото: страница Василия Кучумова "ВКонтакте"

Пермский кот Барсик, который уже год работает в одной из региональных строительных компаний, принимает участие в шоу «Главный котик страны» на Первом канале. Съемочная группа телеканала побывала в Прикамье и сняла фильм о том, как проходит рабочий день кота-строителя.

Как рассказали на «Первом канале», продюсеров заинтересовал тот факт, что кот официально трудоустроен на работу и получает приличную зарплату. Съемочная группа поговорила с владельцем Барсика, сняла рабочее место кота, его обязанности на работе, а также хобби. Оказывается, Барсик ведет здоровый образ жизни и по вечерам проводит время на беговой дорожке в фитнес-клубе.

Официальная зарплата кота, как отметил владелец Барсика Василий Кучумов, составляет 30 тысяч рублей. Часть денег они тратят на корм для бездомных котов и регулярно отвозят его в приют.

Кот Барсик, чтобы устроиться на работу в строительную компанию, обошел полторы тысячи конкурентов. В его обязанности на работе входит: ведение личной социальной страницы, визиты в новые квартиры к новоселам, а также быть милым и приносящим удачу.

Шоу «Главный котик страны» выходит на телеканале по воскресеньям. Его ведет лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. В конце года певец выберет главного котика страны.

Нина Калинина
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