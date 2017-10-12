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12 октября 2017
11 октября 2017
10 октября 2017
09 октября 2017
11:01  12 октября 2017 0

Жительница Ямала 118 раз ударила обидчика ножом и сдалась полиции

Дети зимой, проститутки, суицид, самоубийство, рейтинг, опросы, пытки, садизм, самоубийство, суицид, руки в крови, суицидники, нож в крови
Женщина признала свою вину в жестоком убийствеФото: depositphotos.com © URA.RU

В Салехарде вынесли приговор женщине, 118 раз ударившей ножом местного жителя. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Убийство произошло в июне 2017-го года. По данным следствия, в Салехарде 30-летняя женщина из Тазовского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла 51-летнему мужчине 118 ножевых ранений. Женщина пришла вместе со своим сожителем в гости к жертве. Мужчины повздорили, и тогда жительница Тазовского решила защитить сожителя от словесных оскорблений с помощью ножа.

Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Обвиняемая признала свою вину и активно сотрудничала со следствием. Приговором суда женщине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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