В Салехарде вынесли приговор женщине, 118 раз ударившей ножом местного жителя. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.
Убийство произошло в июне 2017-го года. По данным следствия, в Салехарде 30-летняя женщина из Тазовского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла 51-летнему мужчине 118 ножевых ранений. Женщина пришла вместе со своим сожителем в гости к жертве. Мужчины повздорили, и тогда жительница Тазовского решила защитить сожителя от словесных оскорблений с помощью ножа.
Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Обвиняемая признала свою вину и активно сотрудничала со следствием. Приговором суда женщине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.