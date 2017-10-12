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Благодаря ему Екатеринбург попал в Книгу Гиннесса. Но Росприроднадзор решил иначе
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12 октября 2017
Главные новости 
11:45  12 октября 2017 0

«Чем я не глава?» Певец Шура примеряется на место мэра Екатеринбурга. ФОТО

Шура сфотографировался у входа в мэрию уральской столицыФото: "Инстаграм" shuramedvedev

Известный певец Александр Медведев, более известный под своим псевдонимом Шура, тайно посетил Екатеринбург. Точнее, тайны из своего приезда он не делал, наоборот, гулял по городу и раздавал желающим автографы. Но концертов в уральской столице у него сейчас нет, а причина посещения города неизвестна.

Певец гулял по центру Екатеринбурга, многие его узнавали, и он охотно фотографировался с прохожими, раздавал автографы. Судя по всему, прогулка по улицам Екатеринбурга понравилась Шуре, во всяком случае, на своей странице в Инстаграме он разместили снимки, на которых он очень доволен.

«Ну, чем я не глава Екатеринбурга?» — подписал певец снимок, сделанный у входа в горадминистрацию.

Вечером певец сходил на спектакль своего друга Дмитрия Маликова.

Фото: «Инстаграм» shuramedvedev
Фото: «Инстаграм» shuramedvedev
Фото: «Инстаграм» shuramedvedev

Александр Лукманов
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