Известный певец Александр Медведев, более известный под своим псевдонимом Шура, тайно посетил Екатеринбург. Точнее, тайны из своего приезда он не делал, наоборот, гулял по городу и раздавал желающим автографы. Но концертов в уральской столице у него сейчас нет, а причина посещения города неизвестна.
Певец гулял по центру Екатеринбурга, многие его узнавали, и он охотно фотографировался с прохожими, раздавал автографы. Судя по всему, прогулка по улицам Екатеринбурга понравилась Шуре, во всяком случае, на своей странице в Инстаграме он разместили снимки, на которых он очень доволен.
«Ну, чем я не глава Екатеринбурга?» — подписал певец снимок, сделанный у входа в горадминистрацию.
Вечером певец сходил на спектакль своего друга Дмитрия Маликова.