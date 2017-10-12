Ревнивому тагильчанину, жестоко убившему бывшую жену, вынесли приговор

13:12 12 октября 2017 0

Спустя год после развода мужчина продолжал преследовать женщину Фото: Соцсеть

В суде вынесен приговор жителю Нижнего Тагила Сергею Какшину, который 9 января 2017 года убил свою бывшую жену Дарью Зембицкую. Без матери остались двое детей.

«Суд назначил Сергею Какшину наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с подсудимого в качестве морального вреда взыскано 3,8 млн рублей: двум детям погибшей — по 1,5 млн рублей каждому, а также матери Дарьи Зембицкой — 800 тысяч рублей», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Как ранее сообщало «URA.RU», Сергей Какшин и Дарья Зембицкая развелись за год до драматических событий. После развода мужчина продолжал ревновать женщину, периодически устраивал ей скандалы. 9 января утром он подкараулил бывшую жену возле дома. Когда она спустилась к машине, чтобы ехать на работу, Какшин подошел к экс-супруге и вновь устроил скандал. После этого избил женщину, нанося удары женщине в голову. Испугавшись, что свидетелем избиения стала какая-то женщина на балконе, он отбежал и спрятался за машинами. Вскоре он заметил, что его жена упала. Решив, что она умерла, он погрузил тело бывшей супруги в свою машину и поехал за город. Там он увидел, что Дарья еще жива, и добил ее: наступил женщине ногой на горло и стоял так, пока она не умерла. После этого закопал труп в сугробе, вернулся в город и поднял тревогу по поводу исчезновения Дарьи. Чтобы отвести от себя подозрения, он несколько дней был одним из самых активных среди волонтеров участником поисков женщины.

Какшин сразу попал под подозрение и уже 12 января он признался в убийстве и показал, где спрятал тело.

«Собранные следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СКР Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора неработающему жителю города Нижнего Тагила, 1980 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «убийство», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.