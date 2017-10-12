16:22 12 октября 2017 0

За Ботанический сад Сургута (Единственный в ХМАО) вступился «Сургутнефтегаз» в лице главного эколога Любови Малышкиной Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Главный эколог «Сургутнефтегаза», депутат Думы ХМАО Любовь Малышкина вступилась за Ботанический сад, где с подачи местной администрации вырубили несколько уникальных деревьев. Эту информацию «URA.RU» подтвердила помощник парламентария Ирина Головко.

Ирина Головко накануне озвучила позицию Малышкиной на специальной рабочей группе в Сургутском госуниверситете, где обсуждалась судьба Ботанического сада. «Любовь Альфредовна занимается научной деятельностью, и считает, что у каждого вуза должна быть научная база. Северная природа очень хрупкая, и надо прилагать все усилия для ее сохранения. Уникальная флора есть и в самом парке „За Саймой“, и ее также нужно сохранить», — прокомментировала Ирина Головко.

1/3 Судьбу Ботанического сада обсуждали чиновники, депутаты, эксперты ОНФ, общественники и ученые Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По данным источников агентства в «Сургутнефтегазе», позиция Любови Малышкиной была согласована с руководством градообразующего нефтяного предприятия. По версии инсайдера, это может быть новым витком конфликта между компанией и действующей командой администрации.

Как ранее подробно сообщало «URA.RU», «Сургутнефтегаз» и его руководство дважды вставало на пути чиновников. Через своих депутатов в гордуме мэрии заблокировали попытку приватизации муниципальных хлебозавода и городского рынка. А после силовой операции с участием ОМОНа на хлебозаводе, по версии источников, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов вызвал к себе мэра Вадима Шувалова, и раскритиковал во время беседы действия администрации.

По словам инсайдеров, в нефтяной компании также посоветовали мэру Сургута избавиться от ряда приезжих чиновников, занимающих высокие должности в администрации.

Что касается самого Ботанического сада, известно, что его судьба будет обсуждаться в Думе Сургута. Напомним, на территории сада в центральном парке «За Саймой» начались работы по благоустройству. Были вырублены несколько дубов, лип и черноплодная рябина. Официально в мэрии заявляют, что на этом участке земли появятся общественный туалет и детская площадка, однако по одной из обсуждаемых в Сургуте версий, аффилированные с мэрией предприниматели могут захватить часть парка, чтобы возвести крупный торговый комплекс с рестораном и гостиницей.

Источник «URA.RU» в «Общероссийском народном фронте» подчеркнул, что вырубка парка также может стать причиной конфликта между городскими чиновниками и окружными депутатами. В частности, за сохранение Ботанического сада, помимо Любови Малышкиной, выступил также региональный парламентарий Валерий Салахов.