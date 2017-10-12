14:58 12 октября 2017 2

Картины Васи Ложкина зачастую становятся популярными интернет-мемами Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбург с персональной выставкой приехал самый известный российских художник на просторах Рунета — Вася Ложкин. Перед открытием экспозиции в ТЦ «Европа» «ужасный киберпространственный имбецыл» (так Ложкина характеризуют в виртуальном мире) рассказал о своих отношениях с властью, почему «взрослый бородатый мужик» решил рисовать котиков, откуда у него два мешка риса, омытых слезами девственниц, и отчего у художника в последний раз «снесло башню».

— В Интернете очень часто политизируют ваши картины. Хотя сами вы не раз говорили, что не закладываете в сюжеты политический контекст.

— Поначалу меня это жутко раздражало. Находились дебилы, которые брали, например, моих бабушек (персонажи картин Васи Ложкина — прим. ред.), вырезали оригинальную надпись с картины и писали что-то на тему Украины. Сегодня я перестал обращать на это внимание. Поймите, на моих картинах скорей не внешний мир, не какое-то отражение действительности, а мои внутренние переживания. Они выливаются в сказочный придуманный мир. Нормальные люди с нормальным чувством юмора это понимают.

Еще до официального открытия выставки в Екатеринбурге у Ложкина купили 4 картины Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Одну из ваших картин признали экстремистской. Что вы думаете о проявлениях цензуры в России. Она есть?

­— Движуха тогда началась не с картины. Новосибирского блогера за размещение на своей страничке во «ВКонтакте» свастики признали экстремистом и аккаунт его признали таким же. Среди прочих постов у него была размещена и фотография моей картины, которая до кучи попала в федеральный список экстремистских материалов. Поэтому, что касается цензуры… В Конституции написано, что ее у нас нет. Лютых ее проявлений в стране я не вижу. Но всегда же присутствует внутренняя цензура, здравый смысл. Я понимаю, что не стоит изображать порнографию, разжигать ненависть и так далее.

— Какие у вас отношения с российской властью?

— Нормальные. Но по кремлевским коридорам не хожу.

— На президентские выборы в 2018 году пойдете?

— Не знаю. Будет настроение — зайду. Нет — нет. Были же выборы в сентябре последние. На них не ходил — был за границей на курорте.

Молодые родители Екатеринбурга приобщают детей к сатире Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Вы в интервью называете себя патриотом. Это сарказм?

— Почему сарказм?! Когда я бываю за границей, мне спустя неделю уже становится плохо. И еда не та, и люди какие-то чужие — все не то… Аж тошнит. Возвращаюсь — и хорошо становится.

— Можете назвать вещи, за которые вы любите Россию и не любите?

— Раньше, когда я был помладше, наверное, мог бы ответить, что мне что-то не нравится. Сейчас стал проще относится ко всему. Есть какие-то вещи, к которым отношусь теперь как к явлениям природы: дождю, ветру, холоду… Нужно просто смирится, что они есть и ничего уже не изменить. Поэтому сложно ответить на вопрос. Россия — моя Родина. Я здесь родился, вырос — это мой дом. Ну, он такой… Если сравнивать с тем, что за границей — там еще хуже.

— Почему на ваших картинах персонажи так часто бухают?

— Алкоголизм — это поэтично, на мой взгляд. В любом художественном произведение должен быть какой-то конфликт. Мои персонажи всегда находятся в каких-то пиковых состояниях — это и крайнее возбуждение, и безумная радость, и алкогольные психозы. Это очень фактурно.

— Почему взрослый, бородатый мужчина решил рисовать котиков?

— Я люблю котиков, все любят котиков. Почему мы должны отказывать себе в том, что любим? Не самая плохая работа — скажу я вам.

Котики — главные персонажи работ Васи Ложкина Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Самая большая сумма, которую вам предлагали за картину?

— Есть история про самый странный обмен. Мне позвонил человек и сказал: «Продай мне картину за два мешка риса, омытых слезами краснодарских девственниц». Еще, помнится, предлагали выменять картину на несколько коробок семечек.

— Согласились?

— Да!

— Знакомы с творчеством художников из Екатеринбурга?

— Нет. Когда прилетал к вам три года назад, в аэропорту понравилось фигурка малахитового Путина. Не знаю, кто автор.

— Если бы вы решили отразить в своей работе настроение современного Екатеринбурга, что было бы изображено на картине?

— Честно скажу, не знаю. Вчера весь день был занят. Даже сил погулять не осталось. Поэтому — какое тут можно выразить настроение?

По мотивам картин художника появилась сувенирная продукция Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Ваши картины с успехом продаются (на выставке в Екатеринбурге работы Васи Ложкина можно купить в пределах от 70 до 350 тыс рублей — прим. ред.) Как вас воспринимают в тусовке художников?

— Другие художники меня ненавидят и презирают, считают, что мои работы — это порнография от живописи.

— Вы же еще и музыкант. У вас своя группа. А что думаете про такое ответвление в молодежной музыкальной культуре, как рэп-батлы?

— Когда началась шумиха вокруг батла Оксимирон — Гнойный, я, конечно, посмотрел. Потом «воткнул» на «Ютьюбе» в другие рэповские движухи. Мне сначала это дико понравилось. Поймал себя на мысли, что будь мне лет 12, у меня бы, наверное, башню бы сорвало. Двое парней кроют друг друга трехэтажным матом, проходятся по матерям и при этом не убивают друг друга. Круто! Это чем-то мне напомнило американский реслинг. Двое суток меня захватывали батлы, но потом интерес пропал. Всё-таки мне больше нравится рэп, который был лет 20 назад. Этакий фанк-металл от Генри Роллинза.