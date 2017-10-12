{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин отправил в отставку губернатора Псковской области
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,69
Динамика за 2 недели
Евро 68,45
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 октября 2017
11 октября 2017
Главные новости Свердловской области
14:58  12 октября 2017 2

«Меня считают порнографией от живописи». Вася Ложкин разоткровенничался перед открытием выставки в Екатеринбурге

Персональная выставка-галерея Васи Ложкина (Алексея Куделина) в ТЦ «Европа». Екатеринбург, ложкин вася, выставка картин, куделин алексей, картины ложкина
Картины Васи Ложкина зачастую становятся популярными интернет-мемамиФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбург с персональной выставкой приехал самый известный российских художник на просторах Рунета — Вася Ложкин. Перед открытием экспозиции в ТЦ «Европа» «ужасный киберпространственный имбецыл» (так Ложкина характеризуют в виртуальном мире) рассказал о своих отношениях с властью, почему «взрослый бородатый мужик» решил рисовать котиков, откуда у него два мешка риса, омытых слезами девственниц, и отчего у художника в последний раз «снесло башню».

В Интернете очень часто политизируют ваши картины. Хотя сами вы не раз говорили, что не закладываете в сюжеты политический контекст.

— Поначалу меня это жутко раздражало. Находились дебилы, которые брали, например, моих бабушек (персонажи картин Васи Ложкина — прим. ред.), вырезали оригинальную надпись с картины и писали что-то на тему Украины. Сегодня я перестал обращать на это внимание. Поймите, на моих картинах скорей не внешний мир, не какое-то отражение действительности, а мои внутренние переживания. Они выливаются в сказочный придуманный мир. Нормальные люди с нормальным чувством юмора это понимают.

Персональная выставка-галерея Васи Ложкина (Алексея Куделина) в ТЦ «Европа». Екатеринбург, выставка картин, картины ложкина
Еще до официального открытия выставки в Екатеринбурге у Ложкина купили 4 картины
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Одну из ваших картин признали экстремистской. Что вы думаете о проявлениях цензуры в России. Она есть?

­— Движуха тогда началась не с картины. Новосибирского блогера за размещение на своей страничке во «ВКонтакте» свастики признали экстремистом и аккаунт его признали таким же. Среди прочих постов у него была размещена и фотография моей картины, которая до кучи попала в федеральный список экстремистских материалов. Поэтому, что касается цензуры… В Конституции написано, что ее у нас нет. Лютых ее проявлений в стране я не вижу. Но всегда же присутствует внутренняя цензура, здравый смысл. Я понимаю, что не стоит изображать порнографию, разжигать ненависть и так далее.

— Какие у вас отношения с российской властью?

— Нормальные. Но по кремлевским коридорам не хожу.

— На президентские выборы в 2018 году пойдете?

— Не знаю. Будет настроение — зайду. Нет — нет. Были же выборы в сентябре последние. На них не ходил — был за границей на курорте.

Персональная выставка-галерея Васи Ложкина (Алексея Куделина) в ТЦ «Европа». Екатеринбург, выставка картин, картины ложкина
Молодые родители Екатеринбурга приобщают детей к сатире
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Вы в интервью называете себя патриотом. Это сарказм?

— Почему сарказм?! Когда я бываю за границей, мне спустя неделю уже становится плохо. И еда не та, и люди какие-то чужие — все не то… Аж тошнит. Возвращаюсь — и хорошо становится.

— Можете назвать вещи, за которые вы любите Россию и не любите?

— Раньше, когда я был помладше, наверное, мог бы ответить, что мне что-то не нравится. Сейчас стал проще относится ко всему. Есть какие-то вещи, к которым отношусь теперь как к явлениям природы: дождю, ветру, холоду… Нужно просто смирится, что они есть и ничего уже не изменить. Поэтому сложно ответить на вопрос. Россия — моя Родина. Я здесь родился, вырос — это мой дом. Ну, он такой… Если сравнивать с тем, что за границей — там еще хуже.

— Почему на ваших картинах персонажи так часто бухают?

— Алкоголизм — это поэтично, на мой взгляд. В любом художественном произведение должен быть какой-то конфликт. Мои персонажи всегда находятся в каких-то пиковых состояниях — это и крайнее возбуждение, и безумная радость, и алкогольные психозы. Это очень фактурно.

— Почему взрослый, бородатый мужчина решил рисовать котиков?

— Я люблю котиков, все любят котиков. Почему мы должны отказывать себе в том, что любим? Не самая плохая работа — скажу я вам.

Персональная выставка-галерея Васи Ложкина (Алексея Куделина) в ТЦ «Европа». Екатеринбург, выставка картин, кто здесь, картины ложкина
Котики — главные персонажи работ Васи Ложкина
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Самая большая сумма, которую вам предлагали за картину?

— Есть история про самый странный обмен. Мне позвонил человек и сказал: «Продай мне картину за два мешка риса, омытых слезами краснодарских девственниц». Еще, помнится, предлагали выменять картину на несколько коробок семечек.

— Согласились?

— Да!

— Знакомы с творчеством художников из Екатеринбурга?

— Нет. Когда прилетал к вам три года назад, в аэропорту понравилось фигурка малахитового Путина. Не знаю, кто автор.

— Если бы вы решили отразить в своей работе настроение современного Екатеринбурга, что было бы изображено на картине?

— Честно скажу, не знаю. Вчера весь день был занят. Даже сил погулять не осталось. Поэтому — какое тут можно выразить настроение?

Персональная выставка-галерея Васи Ложкина (Алексея Куделина) в ТЦ «Европа». Екатеринбург, вася ложкин, футболки, сувенирная лавка, магазин, сувенирка, картины ложкина
По мотивам картин художника появилась сувенирная продукция
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Ваши картины с успехом продаются (на выставке в Екатеринбурге работы Васи Ложкина можно купить в пределах от 70 до 350 тыс рублей — прим. ред.) Как вас воспринимают в тусовке художников?

— Другие художники меня ненавидят и презирают, считают, что мои работы — это порнография от живописи.

— Вы же еще и музыкант. У вас своя группа. А что думаете про такое ответвление в молодежной музыкальной культуре, как рэп-батлы?

— Когда началась шумиха вокруг батла Оксимирон — Гнойный, я, конечно, посмотрел. Потом «воткнул» на «Ютьюбе» в другие рэповские движухи. Мне сначала это дико понравилось. Поймал себя на мысли, что будь мне лет 12, у меня бы, наверное, башню бы сорвало. Двое парней кроют друг друга трехэтажным матом, проходятся по матерям и при этом не убивают друг друга. Круто! Это чем-то мне напомнило американский реслинг. Двое суток меня захватывали батлы, но потом интерес пропал. Всё-таки мне больше нравится рэп, который был лет 20 назад. Этакий фанк-металл от Генри Роллинза.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров