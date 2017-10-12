15:45 12 октября 2017 0

У любителя закрывать проезд к мусорным бакам нашлись сторонники Фото: Евгения Ахметшина, группа "ЧС Тюмень" в соцсети "ВКонтакте"

Тюменцы с жаром обсуждают проблему парковок в микрорайонах. Спор вспыхнул в соцсетях, где одна из горожан опубликовала фотографию припаркованного автомобиля, который перегородил дорогу к мусорным бакам. Запись собрала более 350 комментариев.

«[Улица] Василия Гольцова», — написала тюменка Евгения А. в группе «ЧС Тюмень» и прикрепила снимок. На фото виден автомобиль, стоящий в окружении мусорных баков. Под публикацией тут же разгорелся жаркий спор: часть тюменцев встала на сторону автовладельца, отстаивая право парковаться там, где удобно. «Молодец, кто это сделал, я б вообще зеркала [отбила] бы, или как-нибудь по другому напакостила! Из-за таких умных водЯтлов, я ногу сломала идя с работы. Ставят машины где попало», — возмутилась одна из горожанок.

«Какие все одинаковые, хоть кто-то мог додуматься до того, что ему пришлось там встать? Знаете, что бывает такое — приезжаешь чуть позже чем все, и просто мест нет где встать. Какие все герои, взяли нагадили, ничем не отличаетесь от водителя в таком случае», — написала Anya Z. «В первую очередь гараж купить надо, а потом машину. Есть еще стоянки, если что», — резонно возразили девушке. «Купишь машину, поговорим, — продолжала упорствовать тюменка. — Какого я должна машину ставить на платную стоянку, когда я отплачиваю обслуживание дома и территории. А то, что они не рассчитали места, это не моя проблема».

«Бремя поиска места для парковки ложится на плечи владельца автомобиля, — пишут пользователи, предлагая в подобных случаях просто вызывать ГИБДД и эвакуировать автомобиль. — Не бывает моментов, чтобы не была места припарковаться вообще. Просто нужно пройтись пару минут пешком, если конечно гордость позволит. Ставить машину у мусорки — уж точно не вариант, если мусор не вывезли из-за этого „молодца“, будет страдать весь двор».

До этого горожане превратили в мусорную кучу внедорожник, которым таким же образом перегородил дорогу к бакам с отходами.