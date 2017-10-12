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12 октября 2017
15:22  12 октября 2017 0

Арестованный пресс-секретарь Роскомнадзора высказался об обвинении в мошенничестве

Новиков Илья, аукцион, молоток, суд
Суд отправил подозреваемых под домашний арестФото: depositphotos.com © URA.RU

Подозреваемый в мошенничестве пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский не признает свою вину по уголовному делу. Об этом в четверг, 12 октября, рассказал его адвокат Игорь Пегов.

«Там нет ничего криминального. Никакой связи с нашим подзащитным тоже нет», — приводит «Медуза» слова представителя Ампелонского, которого вместе с начальником правового управления ведомства Бориса Едидина и советником генерального директора ФГУП «ГРЧЦ» Александра Весельчакова поместили под домашний арест.

Такое решение, как сообщала «Национальная служба новостей», принял Чертановский районный суд Москвы. Ранее, 5 октября, суд отказал в ходатайстве СКР о заключении подозреваемых под стражу. Под домашним арестом они проведут до 7 ноября.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
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