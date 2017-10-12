Арестованный пресс-секретарь Роскомнадзора высказался об обвинении в мошенничестве

Подозреваемый в мошенничестве пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский не признает свою вину по уголовному делу. Об этом в четверг, 12 октября, рассказал его адвокат Игорь Пегов.
«Там нет ничего криминального. Никакой связи с нашим подзащитным тоже нет», — приводит «Медуза» слова представителя Ампелонского, которого вместе с начальником правового управления ведомства Бориса Едидина и советником генерального директора ФГУП «ГРЧЦ» Александра Весельчакова поместили под домашний арест.
Такое решение, как сообщала «Национальная служба новостей», принял Чертановский районный суд Москвы. Ранее, 5 октября, суд отказал в ходатайстве СКР о заключении подозреваемых под стражу. Под домашним арестом они проведут до 7 ноября.