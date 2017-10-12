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12 октября 2017
16:09  12 октября 2017 2

Венедиктов отправил журналистов «Россия-24» лечиться к Скворцовой

Алексей Венедиктов презентует книгу по 25-летию
Главред "Эха" отреагировал на обвинения в сотрудничестве с американцамиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный редактор радиостанции «Эха Москвы» Алексей Венедиктов посоветовал сотрудникам телеканала «Россия-24» обратиться в Минздрав за диагнозом. Так он отреагировал на сюжет, в котором его обвинили в пропаганде по заказу американских заказчиков.

«Это по ведомству Министерства здравоохранения. Обратитесь к министру Веронике Скворцовой. Пусть там поставят диагноз [журналистам „России 24“]», — заявил он, отвечая на вопрос РБК.

11 октября «Россия-24» показало свое расследование «Эхо Госдепа». В сюжете было заявлено, что «Эхо Москвы» перед выборами президента в 2018 году сотрудничает с американскими НКО, ведя прозападную пропаганду в их интересах. В качестве доказательств была приведена сентябрьская встреча ведущих «Эха» и корреспондентов центральной радиостанции Омска с представителями французской организации «Репортеры без границ», а также немецкого Фонда имени Роберта Боша. По словам ведущего, сотрудники радиостанции обсуждали деятельность журналиста Олега Кашина и главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, а после встречи приняли участие в митинге сторонников Навального.

Кроме того, в передаче было заявлено, что радиостанция «торговала информационным оружием», которое продавала Associated Press, Wall Street Journal, Sky News и другим иностранным изданиям и агентствам.

Это уже не первый раз, когда центральные телеканалы обвиняют «Эхо» в работе на западную пропаганду. Так в середине июля «Первый канал» выпустил фильм о финансировании ряда российских СМИ американским правительственным агентством Broadcasting Board of Governors (BBG). Помимо «Эха Москвы» тогда упоминались также телеканалы «Настоящее время» и «Дождь».

Игорь Чукреев
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