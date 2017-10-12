В Донбассе кортеж замглавы ОБСЕ столкнулся с БТР армии Украины

Кортеж первого заместителя главы СММ ОБСЕ Александра Хуга попал в аварию, столкнувшись в селе Орловка в Донбассе с БТР украинской армии.
По данным «Федерального агентства новостей», этот населенный пункт находится под Авдеевкой, которую контролируют войска Украины. В результате столкновения никто не пострадал, наблюдатели продолжили маршрут следования.
Разговоры о размещении миротворцев ООН в Донбассе начались еще в сентябре. Тогда Александр Хуг, как сообщал RT, заявил, что организация готова проводить консультации с ООН на тему возможного размещения миротворческой миссии в регионе. С 10 по 14 октября Хуг находится там с рабочим визитом.