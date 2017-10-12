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12 октября 2017
16:26  12 октября 2017 0

В Донбассе кортеж замглавы ОБСЕ столкнулся с БТР армии Украины

ОБСЕ в аэропорту Донецка. ДНР. Украина, бтр
При столкновении с БТР никто не пострадалФото: Андрей Гусельников © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Кортеж первого заместителя главы СММ ОБСЕ Александра Хуга попал в аварию, столкнувшись в селе Орловка в Донбассе с БТР украинской армии.

По данным «Федерального агентства новостей», этот населенный пункт находится под Авдеевкой, которую контролируют войска Украины. В результате столкновения никто не пострадал, наблюдатели продолжили маршрут следования.

Разговоры о размещении миротворцев ООН в Донбассе начались еще в сентябре. Тогда Александр Хуг, как сообщал RT, заявил, что организация готова проводить консультации с ООН на тему возможного размещения миротворческой миссии в регионе. С 10 по 14 октября Хуг находится там с рабочим визитом.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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