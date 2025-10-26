Путин выехал на пункт управления объединенной группировки войск
Путину доложили о состоянии дел на фронте
Президент России Владимир Путин 26 октября посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск и провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в СВО», — уточнил Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.
Пресс-секретарь президента добавил, что военные доложили верховному главнокомандующему о ситуации на линии соприкосновения. Путину предоставили всю необходимую информацию о положении дел на фронте, заключил Песков.
