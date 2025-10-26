Логотип РИА URA.RU
Путин выехал на пункт управления объединенной группировки войск

26 октября 2025 в 11:02
Путину доложили о состоянии дел на фронте

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин 26 октября посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск и провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в СВО», — уточнил Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости. 

Пресс-секретарь президента добавил, что военные доложили верховному главнокомандующему о ситуации на линии соприкосновения. Путину предоставили всю необходимую информацию о положении дел на фронте, заключил Песков.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

