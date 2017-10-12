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12 октября 2017
11 октября 2017
Главные новости Свердловской области
16:41  12 октября 2017 0

На уральском заводе потушили учебный пожар. ФОТО

Рабочие завода ВИЗ-Сталь прошли проверкуФото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

На заводе ВИЗ-Сталь, входящем в группу НЛМК, завершился месячник по гражданской обороне. На протяжении месяца рабочие завода отрабатывали те или иные техногенные аварийные ситуации, при которых необходимо иметь навыки гражданской защиты.

Учения завершились тушением учебного пожара. По легенде на производственной площадке ВИЗ-Стали случился пожар. Сработала система оповещения, и уже через три минуты на место ЧП приехали спасатели пожарной части №202 «Огнеборец» и скорая помощь. Работники охраны быстро сформировали посты безопасности, чтобы посторонние не могли попасть в опасную зону. Пожарные боролись с огнем, а скорая помощь увезла «пострадавшего» рабочего в лечебное учреждение. Через 10 минут пожар был ликвидирован.

«Учения по гражданской обороне завершили традиционный месячник по подготовке персонала на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Мы проверили знания работников в сфере гражданской обороны, провели инвентаризацию технических средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организовали обучение персонала правилам оказания первой медицинской помощи», — рассказал «URA.RU» Вячеслав Сафронов, главный специалист ВИЗ-Стали по пожарной безопасности, ГО и ЧС.

Такие месячники учений проходят на заводе ежегодно. Это позволяет каждому сотруднику отработать необходимые практические навыки на случай настоящей чрезвычайной ситуации.

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Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Александр Лукманов
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