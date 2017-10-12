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12 октября 2017
20:14  12 октября 2017 0

Медведев подыскал уволенному губернатору Псковской области должность в Москве

Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, медведев дмитрий
Премьер-министр назначил Турчака секретарем генсовета «Единой России»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак стал исполняющим обязанности секретаря генерального совета фракции «Единая Россия».

На этот пост его назначил премьер-министр России и лидер «ЕР» Дмитрий Медведев, однако эксперты полагают, что решение было принято все же президентом России Владимиром Путиным, передает Nation News.

«Назначение зависит от президента, и если он принимает такое решение, значит, кандидатура его устраивает. Это же партия Путина в реальности, а не партия Медведева. Такое ощущение, что президента все устраивает», — рассказал «Национальной службе новостей» глава Центра политических технологий Игорь Бунин.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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