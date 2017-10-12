Медведев подыскал уволенному губернатору Псковской области должность в Москве

Экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак стал исполняющим обязанности секретаря генерального совета фракции «Единая Россия».
На этот пост его назначил премьер-министр России и лидер «ЕР» Дмитрий Медведев, однако эксперты полагают, что решение было принято все же президентом России Владимиром Путиным, передает Nation News.
«Назначение зависит от президента, и если он принимает такое решение, значит, кандидатура его устраивает. Это же партия Путина в реальности, а не партия Медведева. Такое ощущение, что президента все устраивает», — рассказал «Национальной службе новостей» глава Центра политических технологий Игорь Бунин.