В аэропорту Оренбурга ввели ограничения на полеты

23 октября 2025 в 08:43
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Оренбурга

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Оренбурга введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это решение принято для обеспечения безопасности полетов в условиях повышенной угрозы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко. 

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил Кореняко в telegram-канале. Аэропорт Оренбурга приостанавливает работу для обеспечения безопасности полетов. 

Ранее в аэропорту «Калуга», расположенном в Грабцево, были установлены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Также сообщалось о приостановке работы аэропортов в Саратове и Тамбове. Помимо этого, в аэропорту Волгограда были введены аналогичные временные ограничения на взлет и посадку самолетов, отмечается в сообщении ведомства.

