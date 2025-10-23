В аэропорту Оренбурга ввели ограничения на полеты

В аэропорту Оренбурга введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это решение принято для обеспечения безопасности полетов в условиях повышенной угрозы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ранее в аэропорту «Калуга», расположенном в Грабцево, были установлены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Также сообщалось о приостановке работы аэропортов в Саратове и Тамбове. Помимо этого, в аэропорту Волгограда были введены аналогичные временные ограничения на взлет и посадку самолетов, отмечается в сообщении ведомства.