В аэропорту Оренбурга ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Оренбурга
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В аэропорту Оренбурга введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это решение принято для обеспечения безопасности полетов в условиях повышенной угрозы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил Кореняко в telegram-канале. Аэропорт Оренбурга приостанавливает работу для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в аэропорту «Калуга», расположенном в Грабцево, были установлены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Также сообщалось о приостановке работы аэропортов в Саратове и Тамбове. Помимо этого, в аэропорту Волгограда были введены аналогичные временные ограничения на взлет и посадку самолетов, отмечается в сообщении ведомства.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.