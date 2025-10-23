Трамп согласился с идеей Путина о ядерном оружии
Трамп согласился с идеей Путина о сокращении вооружений
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп поддержал инициативу главы России Владимира Путина о снижении напряженности между двумя странами в вопросе ядерного вооружения. Об этом он заявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.
«Президент Путин в телефонном звонке упомянул ядерную сферу — деэскалацию. И я не против. Я думаю, это хорошо», — заявил Дональд Трамп в беседе с Марком Рютте, трансляцию их переговоров вела пресс-служба Белого дома на официальном YouTube-канале. Таким образом, Трамп одобрил идею о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Ранее Владимир Путин объявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений, предусмотренных ДСНВ. Глава государства отметил, что Москва рассчитывает на аналогичные шаги со стороны США.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- **23 октября 2025 10:02Еще раз доказывает, что главы стран должны быть умными, здоровыми психически, разумными. Дружными между собой. А рост населения, смена поколений, заставляет быть гибкими в развитии всего нового. Тоесть они сами должны нести Мир.
- патриот23 октября 2025 09:35Им тока дай волю! И тока ядерка сдерживает врагов!