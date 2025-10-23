Трамп согласился с идеей Путина о ядерном оружии

Трамп согласился с идеей Путина о сокращении вооружений Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп поддержал инициативу главы России Владимира Путина о снижении напряженности между двумя странами в вопросе ядерного вооружения. Об этом он заявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.

«Президент Путин в телефонном звонке упомянул ядерную сферу — деэскалацию. И я не против. Я думаю, это хорошо», — заявил Дональд Трамп в беседе с Марком Рютте, трансляцию их переговоров вела пресс-служба Белого дома на официальном YouTube-канале. Таким образом, Трамп одобрил идею о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).