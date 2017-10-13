06:58 13 октября 2017 0

В Карелии будут строить суда для ямальских портов, а ямальские ветераны смогут уезжать в Карелию Фото: официальный сайт правительства Карелии

Губернаторы Ямала и Карелии Дмитрий Кобылкин и Артур Парфенчиков подписали договор о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве регионов. Подписание состоялось в ходе рабочего визита Дмитрия Кобылкина в Петрозаводск.

Как сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО, планируется расширение сотрудничества в сфере транспорта, машиностроения, судостроения, рекреации, малоэтажного домостроения, товарного рыбоводства, а также рассматривается вопрос переселения ямальцев-ветеранов в Карелию.

Соглашение предусматривает участие в реализации государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года», а также использование механизмов государственно-частного партнерства при выполнении ключевых инвестиционных проектов.