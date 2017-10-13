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13 октября 2017
12 октября 2017
06:58  13 октября 2017 0

Ямал и Карелия договорились о сотрудничестве

В Карелии будут строить суда для ямальских портов, а ямальские ветераны смогут уезжать в КарелиюФото: официальный сайт правительства Карелии

Губернаторы Ямала и Карелии Дмитрий Кобылкин и Артур Парфенчиков подписали договор о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве регионов. Подписание состоялось в ходе рабочего визита Дмитрия Кобылкина в Петрозаводск.

Как сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО, планируется расширение сотрудничества в сфере транспорта, машиностроения, судостроения, рекреации, малоэтажного домостроения, товарного рыбоводства, а также рассматривается вопрос переселения ямальцев-ветеранов в Карелию.

Соглашение предусматривает участие в реализации государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года», а также использование механизмов государственно-частного партнерства при выполнении ключевых инвестиционных проектов.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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