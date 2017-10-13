Российским военным отказали в американских визах

Делегация Минобороны России не смогла получить американские визы для участия в российско-китайской конференции военных в ООН. Об этом заявил глава управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ Александр Емельянов, сообщает «Эхо Москвы».
Делегация Генштаба ВС России во главе с первым заместителем министра обороны генерал-лейтенантом Андреем Третьяком должны была в четверг, 12 октября, принять участие брифинге военных РФ и Китая по вопросу развертывания системы противоракетной обороны Соединенных Штатов. Однако американская сторона не выдала российским военным въездные визы. Таким образом, участие в мероприятии представителей Генштаба было сорвано, передает информагентство Nation News.
При этом представители Минобороны РФ на брифинг попали, отмечает «Федеральное агентство новостей».