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13 октября 2017
12 октября 2017
07:11  13 октября 2017 0

Российским военным отказали в американских визах

Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон
США сорвали участие представителей Генштаба России в брифинге в ООНФото: Pixabay

Делегация Минобороны России не смогла получить американские визы для участия в российско-китайской конференции военных в ООН. Об этом заявил глава управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ Александр Емельянов, сообщает «Эхо Москвы».

Делегация Генштаба ВС России во главе с первым заместителем министра обороны генерал-лейтенантом Андреем Третьяком должны была в четверг, 12 октября, принять участие брифинге военных РФ и Китая по вопросу развертывания системы противоракетной обороны Соединенных Штатов. Однако американская сторона не выдала российским военным въездные визы. Таким образом, участие в мероприятии представителей Генштаба было сорвано, передает информагентство Nation News.

При этом представители Минобороны РФ на брифинг попали, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Наталья Володина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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