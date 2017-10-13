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13 октября 2017
12 октября 2017
07:54  13 октября 2017 0

США вернут России государственные флаги, снятые со зданий дипмиссий, «в любое удобное время»

Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, триколор, флаг россии
Россия может получить свои триколоры «в любое удобное для российских дипломатов время»Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Соединенные Штаты готовы вернуть российские флаги, которые были сняты со зданий захваченных дипмиссий в Сан-Франциско и Вашингтоне. Как заявил представитель Госдепартамента США, Госдеп предложил МИД России передать флаги в любое удобное российским дипломатам время, передает «Русская планета».

Российские флаги исчезли с генконсульства в Сан-Францско 11 октября. В России подвергли действия властей США резкой критике и назвали это «враждебной акцией», отмечает RT.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет в судебном порядке требовать возврата «незаконно отобранной российской собственности», сообщает телеканал 360. А делегация Госдумы России из-за действий властей США отменила поездку в Нью-Йорк.

Ранее заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов назвал произошедшее грубым нарушением всех дипломатических канонов. «В этих ситуациях главными принципами является предупредительность, вежливость, обязательность, должное уважение всех аспектов, связанных с суверенитетов данной страны», — отметил он в беседе с «Национальной службой новостей».

Наталья Володина
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