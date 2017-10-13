Соединенные Штаты готовы вернуть российские флаги, которые были сняты со зданий захваченных дипмиссий в Сан-Франциско и Вашингтоне. Как заявил представитель Госдепартамента США, Госдеп предложил МИД России передать флаги в любое удобное российским дипломатам время, передает «Русская планета».
Российские флаги исчезли с генконсульства в Сан-Францско 11 октября. В России подвергли действия властей США резкой критике и назвали это «враждебной акцией», отмечает RT.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет в судебном порядке требовать возврата «незаконно отобранной российской собственности», сообщает телеканал 360. А делегация Госдумы России из-за действий властей США отменила поездку в Нью-Йорк.
Ранее заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов назвал произошедшее грубым нарушением всех дипломатических канонов. «В этих ситуациях главными принципами является предупредительность, вежливость, обязательность, должное уважение всех аспектов, связанных с суверенитетов данной страны», — отметил он в беседе с «Национальной службой новостей».