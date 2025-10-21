«Автостат»: продажи подержанных легковых авто в РФ в сентябре выросли на 4,5%
Автомобили марки Lada лидируют по продажам на вторичном рынке, указано в материале
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Продажи подержанных легковых автомобилей в сентябре выросли на 4,5%. Также лидером по продажам стали автомобили марки Lada. Это следует из данных агентства «Автостат».
«В сентябре нынешнего года в России было куплено 553,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 4,5% больше, чем в том же месяце 2024-го», — указано в пресс-релизе. Он опубликован на сайте агентства.
Однако, несмотря на то, что относительно года спрос вырос, по сравнению с августом он снизился на 2,1%. Также отмечается, что на вторичном рынке лидируют автомобили марки Lada, следом идут автомобили Toyota, Kia, Hyundai и Nissan.
Рост продаж подержанных автомобилей происходит на фоне продолжающегося увеличения цен на новые машины: по данным СМИ, средняя стоимость новых легковых автомобилей в сентябре 2025 года достигла 3,34 миллиона рублей, что на 6% больше, чем годом ранее. При этом на вторичном рынке в сентябре отмечено снижение средней цены на 1,5%, до 1,14 миллиона рублей. Эксперты связывают такие тенденции с изменением структуры рынка и сокращением программ льготного кредитования.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.