«Автостат»: продажи подержанных легковых авто в РФ в сентябре выросли на 4,5%

Продажи подержанных легковых автомобилей в сентябре выросли на 4,5%. Также лидером по продажам стали автомобили марки Lada. Это следует из данных агентства «Автостат».

«В сентябре нынешнего года в России было куплено 553,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 4,5% больше, чем в том же месяце 2024-го», — указано в пресс-релизе. Он опубликован на сайте агентства.

Однако, несмотря на то, что относительно года спрос вырос, по сравнению с августом он снизился на 2,1%. Также отмечается, что на вторичном рынке лидируют автомобили марки Lada, следом идут автомобили Toyota, Kia, Hyundai и Nissan.

