Несколько лидеров ЕС изъявили желание поучаствовать во встрече Путина и Трампа
Некоторые лидеры якобы хотят, чтобы Зеленский присутствовал на встрече Путина и Трампа
Фото: Официальный сайт президента Украины
Некоторые главы стран Евросоюза хотят присутствовать на встрече президента России Владмиира Путина и лидера США Дональда Трампа. Об этом сообщили иноСМИ со ссылкой на источники.
Как пишет Politico, лидеры Европы якобы хотят добиться, чтобы на предстоящей встрече в Будапеште присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский. Источник издания добавил, что страны ЕС не хотят, чтобы «Украина уступала территории России», как ранее требовал Трамп.
Путин и Трамп договорились о проведении личной встречи в столице Венгрии — Будапеште. Об этом сообщил американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social. Страна активно выражает протест Киеву в рамках его желания вступить в Евросоюз, а также призывает к скорому завершению текущего конфликта. Что известно о Венгрии как стране — в материале URA.RU.
