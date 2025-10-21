Логотип РИА URA.RU
Несколько лидеров ЕС изъявили желание поучаствовать во встрече Путина и Трампа

21 октября 2025 в 11:18
Некоторые лидеры якобы хотят, чтобы Зеленский присутствовал на встрече Путина и Трампа

Фото: Официальный сайт президента Украины

Некоторые главы стран Евросоюза хотят присутствовать на встрече президента России Владмиира Путина и лидера США Дональда Трампа. Об этом сообщили иноСМИ со ссылкой на источники.

Как пишет Politico, лидеры Европы якобы хотят добиться, чтобы на предстоящей встрече в Будапеште присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский. Источник издания добавил, что страны ЕС не хотят, чтобы «Украина уступала территории России», как ранее требовал Трамп.

Путин и Трамп договорились о проведении личной встречи в столице Венгрии — Будапеште. Об этом сообщил американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social. Страна активно выражает протест Киеву в рамках его желания вступить в Евросоюз, а также призывает к скорому завершению текущего конфликта. Что известно о Венгрии как стране — в материале URA.RU.

