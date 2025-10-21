Несколько лидеров ЕС изъявили желание поучаствовать во встрече Путина и Трампа

Некоторые лидеры якобы хотят, чтобы Зеленский присутствовал на встрече Путина и Трампа Фото: Официальный сайт президента Украины

Некоторые главы стран Евросоюза хотят присутствовать на встрече президента России Владмиира Путина и лидера США Дональда Трампа. Об этом сообщили иноСМИ со ссылкой на источники.

Как пишет Politico, лидеры Европы якобы хотят добиться, чтобы на предстоящей встрече в Будапеште присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский. Источник издания добавил, что страны ЕС не хотят, чтобы «Украина уступала территории России», как ранее требовал Трамп.