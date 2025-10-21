Правительство поддержало при условии доработки законопроект о психологической помощи Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Правительство РФ поддержало законопроект о психологической помощи, подготовленному вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой. Однако подчеркивается, что проект нужно существенно доработать перед внесением в парламент. На данный момент текст законопроекта не опубликован, и основные положения инициативы стали известны благодаря официальному отзыву кабинета министров.

«Законопроект подразумевает, что все психологи должны соответствовать профессиональным стандартам», — передает «Коммерсант» информацию от кабинета министров. В частности, проект предусматривает обязательное членство не менее 75% специалистов, оказывающих психологическую помощь в регионе, в некоммерческих профессиональных объединениях.

В правительстве считают данное требование практически невыполнимым и призывают к его пересмотру. Помимо этого, документ делегирует Минздраву право устанавливать квалификационные критерии для всех психологов страны, что, по мнению кабмина, нуждается в дополнительном обосновании.

О разработке данной инициативы стало известно в ноябре 2024 года. На тот момент законопроект не получил одобрения со стороны 11 федеральных органов исполнительной власти, в числе которых были Минздрав, Минпросвещения, Минобразования и Минтруд. Первая редакция законопроекта подверглась критике за отсутствие четкости в правовом регулировании и наличие серьезных пробелов. В отзыве правительства отмечается, что требование обязательного членства психологов основано на трудовом праве, но значительная часть специалистов работает в статусе самозанятых или индивидуальных предпринимателей, что ставит под вопрос применение данной нормы. Кроме того, в законопроекте не определено, какие органы госвласти будут осуществлять контроль за деятельностью психологов и каким образом будет организован этот процесс.