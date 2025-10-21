Правительство РФ поддержало законопроект о психологической помощи
Правительство поддержало при условии доработки законопроект о психологической помощи
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Правительство РФ поддержало законопроект о психологической помощи, подготовленному вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой. Однако подчеркивается, что проект нужно существенно доработать перед внесением в парламент. На данный момент текст законопроекта не опубликован, и основные положения инициативы стали известны благодаря официальному отзыву кабинета министров.
«Законопроект подразумевает, что все психологи должны соответствовать профессиональным стандартам», — передает «Коммерсант» информацию от кабинета министров. В частности, проект предусматривает обязательное членство не менее 75% специалистов, оказывающих психологическую помощь в регионе, в некоммерческих профессиональных объединениях.
В правительстве считают данное требование практически невыполнимым и призывают к его пересмотру. Помимо этого, документ делегирует Минздраву право устанавливать квалификационные критерии для всех психологов страны, что, по мнению кабмина, нуждается в дополнительном обосновании.
О разработке данной инициативы стало известно в ноябре 2024 года. На тот момент законопроект не получил одобрения со стороны 11 федеральных органов исполнительной власти, в числе которых были Минздрав, Минпросвещения, Минобразования и Минтруд. Первая редакция законопроекта подверглась критике за отсутствие четкости в правовом регулировании и наличие серьезных пробелов. В отзыве правительства отмечается, что требование обязательного членства психологов основано на трудовом праве, но значительная часть специалистов работает в статусе самозанятых или индивидуальных предпринимателей, что ставит под вопрос применение данной нормы. Кроме того, в законопроекте не определено, какие органы госвласти будут осуществлять контроль за деятельностью психологов и каким образом будет организован этот процесс.
Особое внимание в правительстве обратили на отсутствие в документе механизмов подтверждения квалификации и стажа для уже работающих специалистов. В тексте также используются термины, не имеющие юридической силы в действующем законодательстве, например, «типовые дополнительные образовательные программы», а такие понятия, как «психологическое благополучие» или «осложнения», трактуются неоднозначно. Кроме того, правительство считает необходимым уточнить, каким образом положения законопроекта будут соотноситься с действующими нормативными актами в сфере образования, в частности, в части оказания психологической помощи учащимся и студентам, а также требований к профессиональной подготовке школьных психологов. Вопрос о предоставлении исключительных полномочий Минздраву по установлению квалификационных требований ко всем специалистам должен быть дополнительно аргументирован.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.