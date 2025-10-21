Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Цены на мандарины могут упасть к Новому году

ТАСС: цены на мандарины могут снизиться к Новому году
21 октября 2025 в 11:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Стоимость мандаринов останется прежней или вырастет, заявил Леонов

Стоимость мандаринов останется прежней или вырастет, заявил Леонов

Фото: Илья Московец © URA.RU

Стоимость мандаринов и других цитрусовых к Новому году может снизиться. Об этом заявил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

«Предпосылок для роста цен пока нет, если ничего не изменится, вполне можно ожидать, что к Новому году цитрусовые подешевеют», — заявил Леонов. Его слова приводит ТАСС. Также эксперт предположил, что стоимость вовсе будет сопоставима с прошлым годом.

Ранее аналитики из АТОР прогнозировали рост цен на мандарины к Новому году на 20%, отмечая, что средняя стоимость уже превышает прошлогоднюю на 3%. В сентябре 2025 года в Челябинской области фиксировалось снижение цен на мандарины, однако на фоне удорожания других фруктов аналитики ожидали подорожания и цитрусовых к праздникам.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал