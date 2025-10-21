Цены на мандарины могут упасть к Новому году

Стоимость мандаринов останется прежней или вырастет, заявил Леонов Фото: Илья Московец © URA.RU

Стоимость мандаринов и других цитрусовых к Новому году может снизиться. Об этом заявил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

«Предпосылок для роста цен пока нет, если ничего не изменится, вполне можно ожидать, что к Новому году цитрусовые подешевеют», — заявил Леонов. Его слова приводит ТАСС. Также эксперт предположил, что стоимость вовсе будет сопоставима с прошлым годом.