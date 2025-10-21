Рябков заявил, что Лавров и Рубио не договаривались о деловой встрече

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал публикации западных СМИ о якобы перенесенной встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и американского сенатора Марко Рубио. По словам дипломата, невозможно перенести то мероприятие, о проведении которого не было достигнуто договоренности. Рябков отметил, что для организации такой встречи требуется предварительная подготовка.

Ранее телеканал CNN писал, что переговоры между Лавровым и Рубио, которые якобы планировались на текущей неделе, перенесли. По данным СМИ, в связи с изменениями в графике встреч, якобы может быть сдвинут и визит президентов России и США в Будапешт. Кроме того, агентство Reuters сообщало, что переговоры между главами внешнеполитических ведомств России и США якобы могут состояться 23 октября.