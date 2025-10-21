Shot: продюсер фильма «Вий 3D» Руслан Устинов угрожает изнасилованием соседу
В сети утверждают, что продюсер якобы терроризирует жителей поселения
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Продюсер фильм «Вий 3D» Руслан Устинов якобы угрожает изнасилованием соседу в московской деревне Милорадово, а также неадекватно ведет себя. Об этом сообщили в Telegram.
«Руслан Устинов угрожает изнасилованием своему соседу. Он сутками громко слушает матерные песни, бросается камнями и заливает чужие постройки водой. Пострадавший уверен: Устинов хочет выжить его из поселка и заполучить участок», — пишет SHOT. Как утверждает канал, местные неоднократно жаловались в полицию, но продюсер якобы не открывает.
Сосед Устинова рассказал, что актер якобы набросился на него с камнями из-за просьбы сделать песни тише. «А один раз схватился за оружие и прострелил ему руку. Причина — у соседа слишком громко лаяли собаки», — пишет канал, утверждая, что за это продюсеру якобы назначали 40 часов исправительных работ.
