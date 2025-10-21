Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Shot: продюсер фильма «Вий 3D» Руслан Устинов угрожает изнасилованием соседу

21 октября 2025 в 11:28
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В сети утверждают, что продюсер якобы терроризирует жителей поселения

В сети утверждают, что продюсер якобы терроризирует жителей поселения

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Продюсер фильм «Вий 3D» Руслан Устинов якобы угрожает изнасилованием соседу в московской деревне Милорадово, а также неадекватно ведет себя. Об этом сообщили в Telegram.

«Руслан Устинов угрожает изнасилованием своему соседу. Он сутками громко слушает матерные песни, бросается камнями и заливает чужие постройки водой. Пострадавший уверен: Устинов хочет выжить его из поселка и заполучить участок», — пишет SHOT. Как утверждает канал, местные неоднократно жаловались в полицию, но продюсер якобы не открывает.

Сосед Устинова рассказал, что актер якобы набросился на него с камнями из-за просьбы сделать песни тише. «А один раз схватился за оружие и прострелил ему руку. Причина — у соседа слишком громко лаяли собаки», — пишет канал, утверждая, что за это продюсеру якобы назначали 40 часов исправительных работ.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал