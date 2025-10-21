Shot: продюсер фильма «Вий 3D» Руслан Устинов угрожает изнасилованием соседу

В сети утверждают, что продюсер якобы терроризирует жителей поселения Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Продюсер фильм «Вий 3D» Руслан Устинов якобы угрожает изнасилованием соседу в московской деревне Милорадово, а также неадекватно ведет себя. Об этом сообщили в Telegram.

«Руслан Устинов угрожает изнасилованием своему соседу. Он сутками громко слушает матерные песни, бросается камнями и заливает чужие постройки водой. Пострадавший уверен: Устинов хочет выжить его из поселка и заполучить участок», — пишет SHOT. Как утверждает канал, местные неоднократно жаловались в полицию, но продюсер якобы не открывает.