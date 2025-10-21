Политики оценили 15-летнюю деятельность Собянина в качестве мэра Москвы

Москва при Собянине стала городом, в котором комфортно жить Фото: Роман Наумов © URA.RU

За последние 15 лет Москва при главенстве Сергея Собянина заняла позицию одной из наиболее динамично развивающихся столиц мира. По мнению политиков и общественных деятелей, город стал местом, где созданы комфортные условия для жизни, работы и воспитания детей, а забота о москвичах выдвигается на первый план. За этот период, по словам председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова, город превратился в один из ведущих мировых мегаполисов

«За эти полтора десятилетия столица превратилась в один из лучших городов мира, настоящий умный город, где был создан высокий московский стандарт управления, Москва стала городом, в котором комфортно жить», — отметил председатель Шапошников. Его слова передает РИА Новости.

21 октября 2010 года, Сергей Собянин официально приступил к исполнению обязанностей мэра столицы. Его приоритетом остается поддержка населения: традиционно более половины бюджета Москвы направляется на реализацию социальных программ. Как отмечает мэр, сегодня столица России конкурирует с крупнейшими мировыми мегаполисами, а главным ресурсом в этом процессе являются сами горожане — их благополучие, знания и таланты. Именно ради них Мосгордума формирует город, способный претендовать на звание лучшего в мире.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что за прошедшие 15 лет благодаря инновационным подходам и стратегическому видению мэра Москвы были реализованы масштабные инфраструктурные проекты, оказавшие значительное влияние на все сферы городской жизни — от транспортной системы и благоустройства до медицины и промышленности.

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров отметил, что за 15 лет внешний и внутренний облик Москвы претерпел кардинальные изменения. «Великолепная транспортная инфраструктура, в любую точку города вы можете добраться на комфортабельном общественном транспорте, количество станций Московского метрополитена каждый год увеличивается», — подчеркнул эксперт.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод выразил мнение, что после периода адаптации новый мэр и его команда добились значительных успехов в развитии мегаполиса. По его словам, отдельно стоит отметить избирательный процесс: в Москве выработан стандарт наблюдения за выборами, который стал ориентиром для российских регионов. К тому же внедрение цифровых технологий позволило значительно расширить участие горожан в управлении городом и страной. Также лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов отметил, что Москва по многим показателям занимает лидирующие позиции среди мировых мегаполисов.