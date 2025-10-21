Россиянам предложат по-новому расплачиваться за проезд в общественном транспорте
В приложении такси могут появиться и подписки на общественный транспорт
Фото: Илья Московец © URA.RU
В 2026 году в России может появиться способ оплаты общественного транспорта через «Яндекс Такси». Об этом сообщил гендиректор агрегатора Александр Аникин.
«В Yandex Go уже можно пополнить карту „Тройка“, оплатить аэроэкспресс, а в Ярославле и Великом Новгороде — оплатить проезд в автобусе через Bluetooth или QR-код. „Видим, что спрос на это большой, хотим, чтобы в любом крупном городе на популярных видах транспорта была возможность оплаты через наше приложение“, — сказал Аникин в интервью РБК. Гендиректор подчеркнул, что компания недавно добавила в приложение построение маршрутов на общественном транспорте — этой функцией активно пользуются россияне. По его словам, команда планирует экспериментировать с подписками, „когда за фиксированную сумму можно использовать, например, автобус и самокат“.
Ранее в Екатеринбурге начали тестировать бесконтактную оплату проезда через Систему быстрых платежей с использованием геолокации, что позволило пассажирам оплачивать поездки без необходимости сканировать QR-коды. Эта система уже работает на нескольких маршрутах, а с сентября 2025 года действует увеличенная скидка при оплате через СБП, которая будет доступна до конца года.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.