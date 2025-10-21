Россиянам предложат по-новому расплачиваться за проезд в общественном транспорте

«В Yandex Go уже можно пополнить карту „Тройка“, оплатить аэроэкспресс, а в Ярославле и Великом Новгороде — оплатить проезд в автобусе через Bluetooth или QR-код. „Видим, что спрос на это большой, хотим, чтобы в любом крупном городе на популярных видах транспорта была возможность оплаты через наше приложение“, — сказал Аникин в интервью РБК. Гендиректор подчеркнул, что компания недавно добавила в приложение построение маршрутов на общественном транспорте — этой функцией активно пользуются россияне. По его словам, команда планирует экспериментировать с подписками, „когда за фиксированную сумму можно использовать, например, автобус и самокат“.