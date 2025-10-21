Опрос показал, сколько жителей России доверяют армии страны
80% респондентов сказали, что скорее гордятся сильной армией РФ
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Согласно данным опроса, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ, доверием к российской армии обладают 80% граждан страны. Доля респондентов, заявивших о недоверии, составила 13%, а еще 7% затруднились с ответом на данный вопрос.
«В ходе октябрьского опроса большинство респондентов (80%) сообщили, что скорее доверяют российской армии», — говорится в результатах опроса. Информацию передает РИА Новости.
Аналогичная доля опрошенных (80%) указала, что скорее испытывает гордость за мощь и силу российской армии. Ответ «скорее нет» на этот вопрос выбрали 12% участников, 8% не смогли дать однозначного ответа.
Также, согласно результатам опроса ВЦИОМ, 69% граждан заявили о чувстве ответственности за судьбу своей страны и выразили готовность экономить и ограничивать собственные потребности ради ее защиты. Полное согласие с этой позицией продемонстрировали 45% опрошенных, еще 24% скорее согласны с данным утверждением. В то же время 10% респондентов выразили скорее несогласие, 14% — полное несогласие, и 7% затруднились ответить на этот вопрос.
Ранее сообщалось, что по данным ВЦИОМ, уровень доверия граждан России к президенту Владимиру Путину составил 78,3% по результатам последнего опроса. Кроме того, рейтинг одобрения деятельности российского лидера достиг 75,1% — это на 0,8 процентного пункта превышает показатель предыдущей недели. Социологическое исследование проводилось в период с 4 по 10 августа.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.