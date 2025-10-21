Опрос показал, сколько жителей России доверяют армии страны

80% респондентов сказали, что скорее гордятся сильной армией РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Согласно данным опроса, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ, доверием к российской армии обладают 80% граждан страны. Доля респондентов, заявивших о недоверии, составила 13%, а еще 7% затруднились с ответом на данный вопрос.

«В ходе октябрьского опроса большинство респондентов (80%) сообщили, что скорее доверяют российской армии», — говорится в результатах опроса. Информацию передает РИА Новости.

Аналогичная доля опрошенных (80%) указала, что скорее испытывает гордость за мощь и силу российской армии. Ответ «скорее нет» на этот вопрос выбрали 12% участников, 8% не смогли дать однозначного ответа.

Продолжение после рекламы

Также, согласно результатам опроса ВЦИОМ, 69% граждан заявили о чувстве ответственности за судьбу своей страны и выразили готовность экономить и ограничивать собственные потребности ради ее защиты. Полное согласие с этой позицией продемонстрировали 45% опрошенных, еще 24% скорее согласны с данным утверждением. В то же время 10% респондентов выразили скорее несогласие, 14% — полное несогласие, и 7% затруднились ответить на этот вопрос.