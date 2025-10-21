Перед началом штурма Чунышино ВС РФ уничтожили площадки запуска беспилотников ВСУ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени российские силы ПВО успешно уничтожили 14 беспилотников, запущенных с территории Украины. Как сообщили в Минобороны, в результате падения одного из дронов на два частных домовладения в Пролетарском районе Ростова-на-Дону местный житель получил ранения от осколков. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что также и в городе Батайске на верхних этажах одного из многоквартирных домов произошло частичное разрушение стены. По предварительным данным, среди жителей пострадавших и погибших нет. Из поврежденного здания эвакуированы 20 человек.

Также 17 октября ВС РФ взяли под контроль Приволье в Днепропетровской области. А 19 октября они освободили Чунышино в ДНР. Согласно информации, предоставленной командиром штурмового взвода 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Романом Качановым, украинские военные оставили свои позиции после того, как российские подразделения вошли в населенный пункт Чунышино. Кроме того, как отметил Качанов, в ходе операций в районе Приволья Днепропетровской области российские штурмовые подразделения использовали радиостанции, захваченные у противника, для выполнения поставленных боевых задач. Карта спецоперации и сводка по направлениям — в материале URA.RU.









Условные обозначения

Донецкое направление

По данным командира штурмового взвода 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Романа Качанова, украинские военнослужащие покинули свои позиции при входе российских сил в освобожденный населенный пункт Чунышино (украинское название — Чунишино). В самом Чунышино перестрелок не происходило — ВСУ стараются избегать подобных столкновений.

Кроме того, Качанов сообщил, что перед началом штурма российские военные уничтожили площадки запуска беспилотников противника, чтобы обеспечить безопасность своих подразделений в этом районе. По его словам, при попытках использования дронов против российских военнослужащих, последние открывают огонь по БПЛА из стрелкового оружия.

Запорожское и херсонское направления

Наемники из Грузии участвуют в боях под Запорожьем и Херсоном

По данным российских силовых структур, представители «Грузинского национального легиона» (организация признана террористической в России) принимают активное участие в боевых действиях на запорожском и херсонском направлениях. Среди иностранных участников по численности преобладают польские подразделения, отмечено также присутствие наемников из стран Латинской Америки.

ВС РФ пресекают попытки противника попасть на острова в дельте Днепра

Островная территория в дельте Днепра на территории Херсонской области полностью контролируется российскими вооруженными силами. Помощник начальника штаба по вопросам беспилотных летательных аппаратов Ивановской дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ) с позывным Жора сообщил, что ВС РФ предотвращают все попытки украинских диверсионных групп высадиться на левом берегу Днепра. Так, в среднем раз в неделю фиксируются запуски пары лодок, однако ни одна из них не достигает берега — все они уничтожаются.

ВС РФ уничтожили опорники и пехоту ВСУ под Запорожьем

Операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» нанесли удары по опорным пунктам и личному составу ВСУ на территории Запорожской области. В Минобороны сообщили, что с помощью беспилотной разведки были выявлены маршруты перемещения украинских подразделений, а также обнаружены несколько замаскированных наблюдательных пунктов и укрытий противника. Для удара по целям применялись FPV-дроны, оснащенные термобарическими боевыми частями.

Красноармейское направление

Расчет гаубицы М-46 уничтожил украинскую пехоту

Расчет гаубицы М-46, входящий в состав группировки войск «Центр», ликвидировал опорный пункт с личным составом противника. В оборонном ведомстве сообщили, что артиллеристы выполнили несколько залпов осколочно-фугасными снарядами калибра 130 миллиметра, уничтожив обнаруженные цели. Огонь велся с закрытой позиции на расстоянии свыше 19 километров.

Бойцы войск «Центр» уничтожил пункт дислокации ВСУ

Силы специального назначения Центральной группировки войск с применением беспилотников ликвидировали временный пункт дислокации и живую силу ВС Украины. В Министерстве обороны сообщили, что операторы разведывательных дронов 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии обнаружили позицию противника. После установления точных координат военнослужащие передали полученные сведения расчетам ударных БПЛА, а те поразили цели.

Днепропетровское направление

ВС РФ использовали трофейные рации в боях за Приволье

Российские штурмовые подразделения применяли захваченные у противника радиостанции для выполнения боевых задач в районе населенного пункта Приволье Днепропетровской области. Об этом сообщил командир штурмовой роты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток», известный под позывным Кот. По его словам, использование трофейных радиостанций позволило российским военнослужащим перехватывать переговоры противника, препятствовать переброске резервов и не позволять украинским силам покинуть свои позиции.

Штурмовики «Востока» вдвоем зачистили опорники ВСУ

Два штурмовика из состава группировки войск «Восток» провели зачистку двух крупных опорных пунктов ВСУ на окраине населенного пункта Приволье. Об этом сообщил один из участников операции — стрелок 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии с позывным Катана. По его словам, противник, вероятно, был уже предупрежден о присутствии российских военных в населенном пункте, поскольку по ним началось активное применение FPV-дронов, мин и других средств поражения. После этого штурмовые подразделения объединились с другими группами для совместных действий. Одной из основных трудностей, с которой столкнулись бойцы ВС РФ, стала развитая сеть окопов, подготовленная украинской стороной.

Краматорско-дружковское направление

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» Южной группировки войск уничтожил украинский разведывательный беспилотник «Фурия» на краматорско-дружковском участке фронта. В Минобороны сообщили, что «Фурия» использовался противником для проведения воздушной разведки и корректировки артиллерийского огня. Кроме того, в министерстве добавили, что наблюдательные посты ПВО сбили еще два тяжелых беспилотника, принадлежавших ВСУ.

Луганское направление

Экипажи танков Т-72Б3М, входящие в состав 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад», уничтожили замаскированные позиции и скопления личного состава ВС Украины на территории Луганской Народной Республики.

По информации от разведки, укрытые позиции и места сосредоточения военнослужащих ВСУ были выявлены в лесном массиве, после чего координаты целей передали танковым подразделениям. Те оперативно заняли выгодные огневые рубежи и нанесли удары по противнику с дистанции, превышающей пять километров, используя 125-миллиметровые фугасные боеприпасы. После завершения огневой задачи танковые экипажи незамедлительно оставили занятые позиции, избежав при этом ответных ударов со стороны ВСУ, передает «Пятый канал».