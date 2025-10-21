Лавров и Рубио отложили встречу: как это отразится на переговорах Путина и Трампа в Венгрии, последние новости

Дональд Трамп и Владимир Путин все еще планируют встречу в Венгрии Фото: Официальный сайт Президента РФ

В США предполагают, что встреча российского президента Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа в Будапеште может быть отложена. Подозрения вызвал перенос личных переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. При этом Рубио добавил, что намерен вновь созвониться с Лавровым и обсудить потенциальный визит глав государств в Венгрию. В МИД РФ уточнили, что Лавров и Рубио пока вовсе не договаривались о личной встрече. Что в настоящий момент известно о подготовке саммита Трампа и Путина и пройдет ли она вообще — в материале URA.RU.

Одна встреча сорвалась, вторая — под вопросом

В настоящий момент официально о встрече Трампа и Путина мало что известно. Тем не менее политологи уверены, что этот саммит станет политической пощечиной для Европы. Однако пока не определен даже регламент возможных переговоров.

Как раз его должны были лично обсудить Лавров и Рубио. До этого, 20 октября, главы внешнеполитических ведомств созвонились друг с другом и обсудили потенциальные шаги по договоренностям, которые могут быть достигнуты Россией и США на новой встрече и уже были достигнуты в ходе их прошлых телефонных разговоров.

Однако затем американский телеканал CNN со ссылкой на представителей Белого дома сообщил, что ожидаемая встреча Рубио и Лаврова будет отложена. Она была запланирована на текущую неделю. В связи с этим журналисты предполагают, что предстоящий визит глав России и США в Будапешт также будет отложен.

Тем не менее CNN дополнил со ссылкой на самого Рубио, что ожидается новый телефонный разговор между ним и Лавровым. В ходе него как раз планируется обсуждение подготовки встречи Трампа и Путина.

В самом МИД РФ также прокомментировали слухи о переносе переговоров. По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, нельзя отложить то, о чем не было договоренности. Он добавил, что встреча Рубио и Лаврова также требует подготовки.

Импульс мира

Аналитики предполагают, что предстоящая встреча в Будапеште даст сильный импульс к миру на Украине в целом. Российская сторона рассчитывает на то, что предстоящие переговоры также укрепят взаимодействие между Москвой и Вашингтоном.

«Мы будем, естественно, стремиться к тому, чтобы он придал серьезный импульс урегулированию кризиса на Украине. Соответственно, он (саммит) будет способствовать и тому, что взаимодействие наше с Соединенными Штатами по международным вопросам, а я надеюсь, и по двусторонним тоже, в плане экономики, культурного обмена и так далее тоже поправится и будет идти на лад», — заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с «Известиями». По его словам, российское государство задействовало все необходимые механизмы для продвижения в этих вопросах, однако процессу препятствуют действия европейских стран.

В свою очередь, по данным эксперта Российского совета по международным делам Константина Суховерова, на встрече лидеры также могут обсудить восстановление полноценной работы посольств, возможное возобновление прямого авиасообщения и вопросы расширения экономического сотрудничества. Кроме того, по словам Суховерова, в повестке может оказаться вопрос о продлении действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), срок которого истекает 5 февраля 2026 года.

Статус Донбасса — предмет разговора

Политический обозреватель Дмитрий Дризе также высказался о значимости предстоящей встречи в Венгрии. Он отметил, что вопрос о статусе ЛДНР остается предметом переговоров между Москвой и Вашингтоном. При этом в США и на Западе в целом все еще находятся в поиске новых компромиссов.

В связи с этим, по словам Дмитрия Дризе, ситуация остается напряженной, а возможность проведения саммита под угрозой из-за расхождений сторон. «Главная задача — чтобы саммит состоялся», — отметил политический обозреватель. Он добавил, что Россия настаивает на полном переходе Донбасса под свой контроль в обмен на территориальные уступки, тогда как США склоняются к варианту замораживания боевых действий на текущей линии соприкосновения.

В целом подготовка саммита в Будапеште, по мнению обозревателя, вызывает обеспокоенность в Евросоюзе. Европейские страны могут попытаться изменить формат встречи или даже сорвать переговоры, используя дипломатические и технические препятствия.

Первые шаги станут ударом для Европы, но не ускорят мир

Некоторые также предполагают, что предстоящая встреча в Будапеште не ускорит сам мир на Украине, но страны станут к нему ближе. Также встреча станет серьезным испытанием для Европы. Об этом сообщил турецкий политический аналитик и писатель Умур Тугай Юджель в интервью РИА Новости.