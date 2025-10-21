Бельгия не собирается блокировать план ЕС по активам России

Если Россия откажется выплачивать репарации, то их должны будут выплачивать европейские налогоплательщики, указано в материале Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Бельгия не планирует блокировать план ЕС по использованию замороженных российских активов. Об этом написали в иностранных СМИ.

В Брюсселе выражают обеспокоенность возможными юридическими последствиями использования замороженных активов. Однако согласно информации, Бельгия не намерена выступать против обращения к Еврокомиссии с просьбой подготовить правовое предложение по данному вопросу.

Выводы Европейского совета после саммита ЕС, намеченного на четверг, предоставят Еврокомиссии политический мандат для дальнейших шагов в этом направлении. Об этом сообщало издание Politico.

