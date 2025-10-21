Логотип РИА URA.RU
Бельгия не собирается блокировать план ЕС по активам России

21 октября 2025 в 11:03
Если Россия откажется выплачивать репарации, то их должны будут выплачивать европейские налогоплательщики, указано в материале

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Бельгия не планирует блокировать план ЕС по использованию замороженных российских активов. Об этом написали в иностранных СМИ.

В Брюсселе выражают обеспокоенность возможными юридическими последствиями использования замороженных активов. Однако согласно информации, Бельгия не намерена выступать против обращения к Еврокомиссии с просьбой подготовить правовое предложение по данному вопросу.

Выводы Европейского совета после саммита ЕС, намеченного на четверг, предоставят Еврокомиссии политический мандат для дальнейших шагов в этом направлении. Об этом сообщало издание Politico.

Ранее Бельгия и Европейский центральный банк уже выражали опасения по поводу использования замороженных российских активов, указывая на возможное нарушение международного права и угрозу для стабильности евро. Большая часть этих средств, превышающая €200 млрд, размещена в бельгийском депозитарии Euroclear. Вопрос о судьбе активов неоднократно обсуждался на уровне ЕС, а для принятия окончательного решения может потребоваться согласие всех стран-членов.

