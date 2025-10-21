В Улан-Удэ выросло заболевших кишечной инфекции до 121

Выросло число заболевших кишечной инфекцией в Улан-Удэ в Бурятии, после отравления готовой продукцией ООО «Восток». Об этом сообщили местные СМИ.

«Число пострадавших от отравления после употребления готовой еды производства ООО „Восток“, купленной в торговой сети „Николаевский“, выросло с 89 до 121», — указано в материале издания Baikal Daily. Среди пострадавших 66 — несовершеннолетние. Тем временем госпитализированы 67 человек, включая 40 детей.

Ранее в Бурятии была зафиксирована массовая вспышка кишечной инфекции, связанная с продукцией ООО «Восток», из-за которой были госпитализированы десятки человек, включая детей, а в отношении компании возбуждено уголовное дело. Проверки Роспотребнадзора выявили нарушения санитарных норм и неправильное хранение продуктов, из-за чего деятельность ряда объектов была приостановлена. Также сообщалось о том, что все отравившиеся получат компенсации.