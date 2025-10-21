В регионы России могут поставить больше бензина и дизеля

В Россию могут поставить дополнительный объем топлива Фото: Илья Московец © URA.RU

Профильные министерства и ведомства России рассмотрят возможность организации дополнительных поставок автомобильного бензина и дизельного топлива в отдельные регионы страны. Данный вопрос включен в повестку заседания штаба по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов, которое пройдет под председательством вице-премьера Александра Новака 22 октября.

«О поставках дополнительных объемов автомобильного бензина и дизельного топлива в отдельные регионы, а также по исполнению обязательств по поставкам топлива для нужд сельхозтоваропроизводителей», — говорится в документе, подготовленному к заседанию штаба. Информацию передает ТАСС.

Кроме того, участники штаба проанализируют, в какой мере нефтяные компании следуют рекомендациям Министерства энергетики РФ по поддержанию необходимого уровня производства нефтепродуктов, а также обеспечению наличия запасов зимнего дизельного топлива во всех регионах страны. Отмечается, что в совещании примут участие представители Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Минсельхоза, Минтранса, а также руководители крупнейших российских нефтяных компаний. Они представят доклады о текущем состоянии поставок нефтепродуктов на внутренний и внешний рынки, а также о динамике цен на топливо на автозаправочных станциях.

