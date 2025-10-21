В регионы России могут поставить больше бензина и дизеля
Профильные министерства и ведомства России рассмотрят возможность организации дополнительных поставок автомобильного бензина и дизельного топлива в отдельные регионы страны. Данный вопрос включен в повестку заседания штаба по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов, которое пройдет под председательством вице-премьера Александра Новака 22 октября.
«О поставках дополнительных объемов автомобильного бензина и дизельного топлива в отдельные регионы, а также по исполнению обязательств по поставкам топлива для нужд сельхозтоваропроизводителей», — говорится в документе, подготовленному к заседанию штаба. Информацию передает ТАСС.
Кроме того, участники штаба проанализируют, в какой мере нефтяные компании следуют рекомендациям Министерства энергетики РФ по поддержанию необходимого уровня производства нефтепродуктов, а также обеспечению наличия запасов зимнего дизельного топлива во всех регионах страны. Отмечается, что в совещании примут участие представители Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Минсельхоза, Минтранса, а также руководители крупнейших российских нефтяных компаний. Они представят доклады о текущем состоянии поставок нефтепродуктов на внутренний и внешний рынки, а также о динамике цен на топливо на автозаправочных станциях.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года не будет учитываться порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу, передает RT. Введение моратория на обнуление демпфирующей надбавки позволит сохранить механизм расчета для производителей топлива и будет способствовать стабилизации цен на внутреннем рынке.
