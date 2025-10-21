Сальдо рассказал о невозможности форсирования Днепра украинскими войсками
Иногда отдельные диверсионные группы ВСУ на лодках пытаются перебраться на левый берег Днепра, заявил Сальдо
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
ВСУ не смогут форсировать Днепр при нынешнем состоянии войск. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Форсировать Днепр — задача крайне сложная, а при текущем состоянии ВСУ — безнадежная», — заявил Сальдо. Его слова приводят РИА Новости.
По словам губернатора, несмотря на то, что понтонов, наплавных мостов и движущихся к ним украинских танков не предвидится, отдельные диверсионные группы на лодках изредка пытаются перебраться на левый берег реки. Несмотря на попытки, они «практически всегда получают отпор».
Ранее сообщалось о начале масштабной операции по возвращению Херсона. Бои за город начались в феврале 2022 года, однако позже секретарь Совбеза Сергей Шойгу приказал вывести войска из города на левый берег Днепра для сохранения жизней. Спустя почти 3 года ВС РФ возвращаются в город.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
