Армия и оружие

Сальдо рассказал о невозможности форсирования Днепра украинскими войсками

Сальдо: ВСУ не в состоянии форсировать Днепр
21 октября 2025 в 11:24
Иногда отдельные диверсионные группы ВСУ на лодках пытаются перебраться на левый берег Днепра, заявил Сальдо

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ВСУ не смогут форсировать Днепр при нынешнем состоянии войск. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Форсировать Днепр — задача крайне сложная, а при текущем состоянии ВСУ — безнадежная», — заявил Сальдо. Его слова приводят РИА Новости.

По словам губернатора, несмотря на то, что понтонов, наплавных мостов и движущихся к ним украинских танков не предвидится, отдельные диверсионные группы на лодках изредка пытаются перебраться на левый берег реки. Несмотря на попытки, они «практически всегда получают отпор».

 Ранее сообщалось о начале масштабной операции по возвращению Херсона. Бои за город начались в феврале 2022 года, однако позже секретарь Совбеза Сергей Шойгу приказал вывести войска из города на левый берег Днепра для сохранения жизней. Спустя почти 3 года ВС РФ возвращаются в город.

