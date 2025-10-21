Сальдо рассказал о невозможности форсирования Днепра украинскими войсками

Иногда отдельные диверсионные группы ВСУ на лодках пытаются перебраться на левый берег Днепра, заявил Сальдо Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ВСУ не смогут форсировать Днепр при нынешнем состоянии войск. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Форсировать Днепр — задача крайне сложная, а при текущем состоянии ВСУ — безнадежная», — заявил Сальдо. Его слова приводят РИА Новости.

По словам губернатора, несмотря на то, что понтонов, наплавных мостов и движущихся к ним украинских танков не предвидится, отдельные диверсионные группы на лодках изредка пытаются перебраться на левый берег реки. Несмотря на попытки, они «практически всегда получают отпор».

