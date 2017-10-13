В Зауралье чиновники судятся с трехлетним малышом за квартиру его погибшей матери

11:09 13 октября 2017 1

Осиротевшего малыша хотят выселить из муниципальной квартиры на улицу Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Шадринске суд рассматривает иск о выселении трехлетнего ребенка из муниципальной квартиры. Жилье было предоставлено его матери-сироте, которая несколько месяцев назад скончалась в больнице. Городская администрация решила освободить квартиру от малыша.

Ребенок прописан в квартире и уже полгода проживает там с опекуном — родным отцом. «Если квартира была бы предоставлена матери-сироте как социальное, а не как специализированное жилье, то вопросов с выселением ее ребенка не возникло бы, — говорит правозащитник Александр Андрюков, представляющий интересы семьи. — Но в 2013 году в закон были внесены поправки, призванные сохранить за сиротами их квартиры, оградить от обмана и риска потерять жилье. В течение пяти лет после получения жилья сирота не может приватизировать, продать или сдать эту квартиру. В данном случае женщина с ребенком получила квартиру менее пяти лет назад, договора соцнайма не было. Эта правовая коллизия может стоить осиротевшему малышу крыши над головой».

Отец ребенка с семьей не проживал, но, по свидетельствам родственников и знакомых, часто навещал сына и активно участвовал в его воспитании. После трагедии с супругой (ее избили, виновник смерти женщины отбывает наказание в колонии) мужчина не позволил отдать сына в детдом. Он полностью обеспечивает малыша и заботится о нем, у представителей опеки замечаний к нему нет. «На квартиру ребенка его отец не претендует. Сам он прописан в селе Половинского района. В случае неудачи в суде возвращаться туда не собирается — там нет работы. Говорит, что готов искать вторую работу в Шадринске и снимать жилье для своей семьи», — отмечает Андрюков.

В четверг, 12 октября, на судебное заседание представители администрации города Шадринска не явились. «Слушание отложено на 30 октября. Но если и на второе заседание истец не явится, то суд может оставить иск без рассмотрения», — сообщил правозащитник. Однако если чиновники будут настаивать на выселении ребенка, Андрюков готов дойти до Конституционного суда и обратиться к депутатам Госдумы с просьбой внести поправки в закон для разрешения подобных ситуаций в пользу осиротевших детей.

«URA.RU» направило письменный запрос в администрацию города Шадринска с просьбой прокомментировать позицию городских властей.