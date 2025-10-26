Логотип РИА URA.RU
Самый дорогой исторический дом в Кургане упал в цене на 10 млн рублей

26 октября 2025 в 05:18
Дом находится в историческом центре Кургана (архивное фото)

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Двухэтажная усадьба на улице Пушкина в Кургане, которая входила в комплекс зданий бывшей конфетной фабрики, упала в цене за полгода на 10 млн рублей. Об этом говорится в объявлении. В феврале ее предлагали за 70 млн, а сейчас готовы отдать за 60 млн рублей.

«Дом на улице Пушкина, 114 продается за 60 000 000 рублей. Здание построено в 1911 году и полностью отремонтировано», — указано в объявлении. Особняк памятником архитектуры нe является. На сегодня это самый дорогой дом такого типа, выставленный на продажу в городе.

Здание переоборудовано в коммерческий объект, хотя по документам считается девятиквартирным домом. Дом находится около Института экономики и права КГУ.

