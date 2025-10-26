Самый дорогой исторический дом в Кургане упал в цене на 10 млн рублей

Двухэтажная усадьба на улице Пушкина в Кургане, которая входила в комплекс зданий бывшей конфетной фабрики, упала в цене за полгода на 10 млн рублей. Об этом говорится в объявлении. В феврале ее предлагали за 70 млн, а сейчас готовы отдать за 60 млн рублей.