{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,69
Динамика за 2 недели
Евро 68,45
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 октября 2017
12 октября 2017
11 октября 2017
12:47  13 октября 2017 0

В Тюмени резко подорожали эвакуаторы. Бизнес вернули известной фирме

Неправильные парковки. Сургут, эвакуация автомобиля, работает эвакуатор, неправильная парковка
Теперь автомобили будут увозить на стоянку за мостом по улице Пермякова (фото из архива)Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюмени увеличилась плата за эвакуацию и хранение машин на штрафстоянке. Теперь владельцам неправильно припаркованных автомобилей придется отдать за работу эвакуатора не 900, а больше двух тысяч рублей, а час стоянки легкового автомобиля обойдется в 100,42 рубля против прежних 43,66 рубля.

В городе сменилась единая служба эвакуации. Договор с прежним подрядчиком — ООО «ТранзитСпецСтрой» — был расторгнут, сообщили корреспонденту «URA.RU» в МКУ «Тюменьгортранс». Причиной стало неисполнение условий договора: оказалось, что вместо шести эвакуаторов, положенных по контракту, фирма выпускала на улицы только три-четыре. «Договор расторгнут 7 октября», — сообщил агентству начальник юридического отдела МКУ «Тюменьгортранс» Павел Мишин.

Новые расценки выше прежних в два раза
Фото: скриншот страницы с сайта tyumen-city.ru

Новый аукцион для эвакуаторщиков прошел вчера, 12 октября. Заявки на него подали две компании — уже известное горожанам ООО «Ветеран», которое прежде занималось этим бизнесом, и местное ООО «ТТ». Информация об аукционе размещена на портале городских властей.

Аукцион проводился путем уменьшения начальной цены. В итоге победителем оказалась компания «Ветеран», которая несколько снизила расценки по сравнению с базовым тарифом. Однако новые цены оказались в два раза выше, чем прежние, по которым работал «ТранзитСпецСтрой».

«Ветеран» предоставил в «Тюменьгортранс» документы, согласно которым компания располагает достаточным количеством эвакуаторов для выполнения контракта, сообщили в «Тюменьгортрансе». Правда, у «ТранзитСпецСтроя» по документам тоже имелось шесть таких машин, хотя источники «URA.RU» уже тогда утверждали, что у компании возникнут проблемы с техникой.

Штрафстоянка теперь будет находиться не в центре города, на территории бывшего станкостроительного завода, а в районе офиса «Тюменьгортранса» на улице Республики — там, где раньше располагался троллейбусный парк. Стоянка рассчитана на 150 машиномест.

К работе «Ветеран» приступит ориентировочно в середине ноября — по договору, компания должна организовать работу в течение месяца. В «Ветеране» корреспонденту «URA.RU» сообщили, что фирма будет единственной службой эвакуации в Тюмени, в ближайшее время у нее появится единый телефонный номер.

Пока «Ветеран» не приступит к работе, эвакуировать машины в Тюмени не будут. В УГИБДД региона корреспонденту «URA.RU» сообщили, что пока временно «работа проводится без эвакуации транспортных средств, с использованием комплексов видеофиксации». Владельцы неправильно припаркованных машин получат «письма счастья» со штрафными квитанциями.

Ранее «URA.RU» писало о том, как в Тюмени произошел передел эвакуаторного бизнеса. Согласно данным из открытых источников, директор и владелец 90% уставного капитала ООО «Ветеран» Андрей Измоденов руководит также Союзом по безопасности дорожного движения и реабилитации пострадавших при ДТП «Человек. Автомобиль. Дорога. Экология» (ЧАДЭ), в число учредителей которого входят бывшие сотрудники правоохранительных органов и даже экс-начальник ГАИ региона Герман Смирнов. Сам Союз в разное время квартировал в зданиях, где размещались подразделения ГИБДД. По неподтвержденной информации, за ООО «Ветеран» стоит бывший начальник ГИБДД региона, один из самых популярных в Тюмени полицейских, полковник Геннадий Лоточкин.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров