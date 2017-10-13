12:47 13 октября 2017 0

Теперь автомобили будут увозить на стоянку за мостом по улице Пермякова (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюмени увеличилась плата за эвакуацию и хранение машин на штрафстоянке. Теперь владельцам неправильно припаркованных автомобилей придется отдать за работу эвакуатора не 900, а больше двух тысяч рублей, а час стоянки легкового автомобиля обойдется в 100,42 рубля против прежних 43,66 рубля.

В городе сменилась единая служба эвакуации. Договор с прежним подрядчиком — ООО «ТранзитСпецСтрой» — был расторгнут, сообщили корреспонденту «URA.RU» в МКУ «Тюменьгортранс». Причиной стало неисполнение условий договора: оказалось, что вместо шести эвакуаторов, положенных по контракту, фирма выпускала на улицы только три-четыре. «Договор расторгнут 7 октября», — сообщил агентству начальник юридического отдела МКУ «Тюменьгортранс» Павел Мишин.

Новые расценки выше прежних в два раза Фото: скриншот страницы с сайта tyumen-city.ru

Новый аукцион для эвакуаторщиков прошел вчера, 12 октября. Заявки на него подали две компании — уже известное горожанам ООО «Ветеран», которое прежде занималось этим бизнесом, и местное ООО «ТТ». Информация об аукционе размещена на портале городских властей.

Аукцион проводился путем уменьшения начальной цены. В итоге победителем оказалась компания «Ветеран», которая несколько снизила расценки по сравнению с базовым тарифом. Однако новые цены оказались в два раза выше, чем прежние, по которым работал «ТранзитСпецСтрой».

«Ветеран» предоставил в «Тюменьгортранс» документы, согласно которым компания располагает достаточным количеством эвакуаторов для выполнения контракта, сообщили в «Тюменьгортрансе». Правда, у «ТранзитСпецСтроя» по документам тоже имелось шесть таких машин, хотя источники «URA.RU» уже тогда утверждали, что у компании возникнут проблемы с техникой.

Штрафстоянка теперь будет находиться не в центре города, на территории бывшего станкостроительного завода, а в районе офиса «Тюменьгортранса» на улице Республики — там, где раньше располагался троллейбусный парк. Стоянка рассчитана на 150 машиномест.

К работе «Ветеран» приступит ориентировочно в середине ноября — по договору, компания должна организовать работу в течение месяца. В «Ветеране» корреспонденту «URA.RU» сообщили, что фирма будет единственной службой эвакуации в Тюмени, в ближайшее время у нее появится единый телефонный номер.

Пока «Ветеран» не приступит к работе, эвакуировать машины в Тюмени не будут. В УГИБДД региона корреспонденту «URA.RU» сообщили, что пока временно «работа проводится без эвакуации транспортных средств, с использованием комплексов видеофиксации». Владельцы неправильно припаркованных машин получат «письма счастья» со штрафными квитанциями.

Ранее «URA.RU» писало о том, как в Тюмени произошел передел эвакуаторного бизнеса. Согласно данным из открытых источников, директор и владелец 90% уставного капитала ООО «Ветеран» Андрей Измоденов руководит также Союзом по безопасности дорожного движения и реабилитации пострадавших при ДТП «Человек. Автомобиль. Дорога. Экология» (ЧАДЭ), в число учредителей которого входят бывшие сотрудники правоохранительных органов и даже экс-начальник ГАИ региона Герман Смирнов. Сам Союз в разное время квартировал в зданиях, где размещались подразделения ГИБДД. По неподтвержденной информации, за ООО «Ветеран» стоит бывший начальник ГИБДД региона, один из самых популярных в Тюмени полицейских, полковник Геннадий Лоточкин.