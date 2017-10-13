Выходные губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева пройдут в заботах — уже на территории региона. Вернувшийся из отпуска глава региона в субботу, 14 октября, поздравит своего предшественника, Эдуарда Росселя, с 80-летием. В 14:00 в резиденции главы региона состоится торжественный прием в честь юбиляра.
Уже в воскресенье, 15 октября, Евгений Куйвашев переключится на работу с молодежью, делегацию которой примет в Ельцин Центре. Юноши и девушки — почти 200 человек из 70 стран мира — прибудут в Екатеринбург 14 октября в рамках региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
В отпуске глава региона пробыл две недели. Заседание правительства в четверг, 12 октября, за него провел первый вице-губернатор Алексей Орлов.