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13 октября 2017
12 октября 2017
15:29  13 октября 2017 0

Уикенд губернатора расписан: всю субботу заберет Россель, а воскресенье — юные иностранцы

Официальная церемония вступления Евгения Куйвашева в должность губернатора Свердловской области. Екатеринбург, рукопожатие, россель эдуард, куйвашев евгений
Куйвашев целый день посвятит Росселю и его юбилеюФото: Анна Майорова © URA.RU

Выходные губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева пройдут в заботах — уже на территории региона. Вернувшийся из отпуска глава региона в субботу, 14 октября, поздравит своего предшественника, Эдуарда Росселя, с 80-летием. В 14:00 в резиденции главы региона состоится торжественный прием в честь юбиляра.

Уже в воскресенье, 15 октября, Евгений Куйвашев переключится на работу с молодежью, делегацию которой примет в Ельцин Центре. Юноши и девушки — почти 200 человек из 70 стран мира — прибудут в Екатеринбург 14 октября в рамках региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

В отпуске глава региона пробыл две недели. Заседание правительства в четверг, 12 октября, за него провел первый вице-губернатор Алексей Орлов.

Антон Ольшанников
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© Служба новостей «URA.Ru»
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