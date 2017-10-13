В Среднеуральске за последний месяц с основного места работы увольняется уже второй депутат местной гордумы. Вчера, 12 октября, заявление по собственному желанию написала заведующая взрослой поликлиникой «Верхнепышминской ЦГБ имени П. Д. Бородина» Ирина Семерикова. В муниципалитете не исключают, что это политическое решение.
«Ирина Семерикова — профессионал в сфере здравоохранения. Нередко она критиковала оптимизацию в медицине, поднимала вопрос о широком распространении вирусных заболеваний. В общем, не придерживалась курса политики городской администрации, даже несмотря на то что избиралась от „Единой России“», — рассказывает источник «URA.RU» в гордуме. Сама Ирина Семерикова опровергает политический подтекст. «У меня случились разногласия с главврачем [Алексеем Малинкиным]. Политики тут нет», — пояснил врач, отработавший в поликлинике больше 20 лет.
Тем не менее в начале октября в Среднеуральске произошел аналогичный случай. Управление образования городского округа уволило директора школы №5 Людмилу Черменинову, которая занимала эту должность почти 15 лет. Черменинова также является депутатом местной думы и в последнее время выступала против политики городской администрации. В общении с «URA.RU» экс-директор тогда не стал комментировать реальную причину своего увольнения. «Мне пришло уведомление о расторжении трудового договора», — сообщила женщина расстроенным голосом.
Также в этом году работы лишились еще два депутата-единоросса из Среднеуральска: Арсен Абаджян, занимавший должность директора МКУ «Управление ЖКХ», и Наталья Коробицына — бывший директор МБУ «Архитектура». У них были разногласия с главой города Владиславом Козловым. Летом прокуратура также потребовала лишить их депутатских полномочий. По мнению надзорного ведомства, народные избранники представили недостоверные данные в справке о доходах, расходах и имуществе. Но их коллеги в гордуме не поддержали требование прокуратуры. Получить комментарий главы Среднеуральска Владислава Козлова «URA.RU» не удалось.