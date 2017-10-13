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13 октября 2017
18:02  13 октября 2017 0

На поставках пайков для Росгвардии и Минобороны украли сотни миллионов. Возбуждено уголовное дело

Конфликт собственников по земельному участку под БЦ Консул. Екатеринбург, охрана, росгвардия
Стоимость пайков для силовиков значительно завысилиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

МВД возбудило уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупном размере из-за хищений пайков для военнослужащих Минобороны и Росгвардии.

Поставщиками пищевой продукции для военных и силовиков выступали Барышский мясокомбинат и компания-посредник «Оборонпродкомплект», пишет «Новая газета».

Дело из двух эпизодов возбуждено 27 сентября 2017 года. Следователи полагают, что в 2015 году более десяти человек украли не меньше 98 млн рублей, завысив цену на пайки для Росгвардии. На пайках для Минобороны удалось украсть не меньше 122 млн рублей.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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