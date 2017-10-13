МВД возбудило уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупном размере из-за хищений пайков для военнослужащих Минобороны и Росгвардии.
Поставщиками пищевой продукции для военных и силовиков выступали Барышский мясокомбинат и компания-посредник «Оборонпродкомплект», пишет «Новая газета».
Дело из двух эпизодов возбуждено 27 сентября 2017 года. Следователи полагают, что в 2015 году более десяти человек украли не меньше 98 млн рублей, завысив цену на пайки для Росгвардии. На пайках для Минобороны удалось украсть не меньше 122 млн рублей.