{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,62
Динамика за 2 недели
Евро 68,14
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 октября 2017
12 октября 2017
11 октября 2017
18:28  13 октября 2017 1

Тюменский глава, обидевший инвалида из-за земли, ушел в отставку

Пустые кресла, пинок под зад, сумасшедшие, отставка, пустое кресло, увольнение
Объявлен конкурс на замещение места главы Аромашевского районаФото: depositphotos.com © URA.RU

Глава Аромашевского района Тюменской области Евгений Ковальчук сложил полномочия. Об этом в пятницу, 13 октября сообщил источник «URA.RU», близко знакомый с ситуацией.

По данным источника, Ковальчук заявил о том, что слагает полномочия, на заседании районной думы. Данную информацию подтвердили в администрации Аромашевского района. Открыт конкурс за замещение вакантной должности. По данным источника, наиболее вероятным преемником ушедшего главы может быть руководитель юрминского сельского поселения Дмитрий Лемешкин.

Как сообщили в администрации района, пока обязанности руководителя исполняет первый заместитель Сергей Григорьев. Дозвониться до него, как и до Евгения Ковальчука, не удалось.

Как писало «URA.RU», Евгений Ковальчук оказался замешан в некрасивой истории с мошенничеством. Житель села Аромашево, инвалид Иван Плюснин обращался в областную полицию с просьбой привлечь Ковальчука к уголовной ответственности. Якобы глава района обманом завладел доставшимся ему в наследство от деда участком земли. Дом инвалида был снесен, а арендатором, а потом и собственником участка стала супруга Евгения Ковальчука.

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров