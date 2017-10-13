Глава Аромашевского района Тюменской области Евгений Ковальчук сложил полномочия. Об этом в пятницу, 13 октября сообщил источник «URA.RU», близко знакомый с ситуацией.
По данным источника, Ковальчук заявил о том, что слагает полномочия, на заседании районной думы. Данную информацию подтвердили в администрации Аромашевского района. Открыт конкурс за замещение вакантной должности. По данным источника, наиболее вероятным преемником ушедшего главы может быть руководитель юрминского сельского поселения Дмитрий Лемешкин.
Как сообщили в администрации района, пока обязанности руководителя исполняет первый заместитель Сергей Григорьев. Дозвониться до него, как и до Евгения Ковальчука, не удалось.
Как писало «URA.RU», Евгений Ковальчук оказался замешан в некрасивой истории с мошенничеством. Житель села Аромашево, инвалид Иван Плюснин обращался в областную полицию с просьбой привлечь Ковальчука к уголовной ответственности. Якобы глава района обманом завладел доставшимся ему в наследство от деда участком земли. Дом инвалида был снесен, а арендатором, а потом и собственником участка стала супруга Евгения Ковальчука.