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Главные новости Курганской области
20:43  13 октября 2017 0

После материала «URA.RU» федеральные СМИ заинтересовались историей малыша, с которым чиновники судятся из-за квартиры

Отец малыша не претендует на квартиру, в которой прописан только его ребенокфото: предоставлено Александром Андрюковым

Публикация «URA.RU» о шадринских чиновниках, которые судятся с трехлетним малышом за квартиру его погибшей матери, привлекла внимание многих федеральных СМИ.

«После вашей публикации мне позвонили из девяти телекомпаний, агентств и радиоканалов с просьбой прокомментировать ситуацию, — сообщил правозащитник Александр Андрюков, который представляет интересы семьи ребенка в суде. — Во вторник в Шадринск приедет съемочная группа из Москвы. Надеюсь, что этот резонанс поможет нам сохранить право осиротевшего ребенка на квартиру, предоставленную его матери. Возможно, законодатели обратят внимание на этот прецедент и внесут необходимые поправки в закон о предоставлении жилья детям-сиротам», — добавил собеседник.

В Шадринске, напомним, суд рассматривает иск о выселении трехлетнего ребенка из муниципальной квартиры. Жилье было предоставлено его матери-сироте, которая несколько месяцев назад скончалась от тяжелой травмы (виновница смерти женщины отбывает наказание в колонии). Ребенок прописан в квартире и уже полгода проживает там с опекуном — родным отцом, который не имеет прав на данное жилье.

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Леонид Г. после трагедии с супругой не позволил отдать ребенка в детдом и стал опекуном сыну фото: предоставлено Александром Андрюковым

Анна Бояркина
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