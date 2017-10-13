Публикация «URA.RU» о шадринских чиновниках, которые судятся с трехлетним малышом за квартиру его погибшей матери, привлекла внимание многих федеральных СМИ.
«После вашей публикации мне позвонили из девяти телекомпаний, агентств и радиоканалов с просьбой прокомментировать ситуацию, — сообщил правозащитник Александр Андрюков, который представляет интересы семьи ребенка в суде. — Во вторник в Шадринск приедет съемочная группа из Москвы. Надеюсь, что этот резонанс поможет нам сохранить право осиротевшего ребенка на квартиру, предоставленную его матери. Возможно, законодатели обратят внимание на этот прецедент и внесут необходимые поправки в закон о предоставлении жилья детям-сиротам», — добавил собеседник.
В Шадринске, напомним, суд рассматривает иск о выселении трехлетнего ребенка из муниципальной квартиры. Жилье было предоставлено его матери-сироте, которая несколько месяцев назад скончалась от тяжелой травмы (виновница смерти женщины отбывает наказание в колонии). Ребенок прописан в квартире и уже полгода проживает там с опекуном — родным отцом, который не имеет прав на данное жилье.