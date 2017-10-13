В социальных сетях пермяки активно обсуждают козу, которую встретили в автобусе. Комментаторы вспоминают, что встречались в Перми и с верблюдом, и задаются вопросом, не является ли столица Прикамья в действительности деревней.
Пользователь группы «Мой город — Пермь» социальной сети «ВКонтакте» Илья Мархель опубликовал фото козы, ехавшей в автобусе. Как животное перенесло дорогу — неизвестно. Автор не оставил комментариев под записью.
Фото собрало уже больше 600 лайков и вызвало массу позитивных откликов пользователей. Некоторые многие посмеялись над ситуацией. «Кондуктор?», «Билет ей продали?», «Ура! Козочка», «Там и такие козлы ездят», «А мы точно в Перми живем не в деревне?», «Полный город козлов», «И стоит козочка спокойно, никому не мешает, не орет, не толкается. Замечательный пассажир», «По Запруду и верблюд ходил», «В машине не все козы любят ездить», — пишут пермяки и выкладывают фото своих встреч с козами в общественном транспорте.
Основная версия происходящего: козу возили на прием к ветеринару — в автобусе с ней ехать удобнее, чем в автомобиле.