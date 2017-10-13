{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,62
Динамика за 2 недели
Евро 68,14
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 октября 2017
12 октября 2017
Главные новости Пермского края
20:30  13 октября 2017 0

«Мы точно живем не в деревне?» Пермяков восхитила коза, разъезжающая в автобусе. ФОТО

Ресторан Donna Olivia. Екатеринбург, коза, домашнее животное, козел
Пермяки признали козу лучшим пассажиром автобусаФото: Дарья Попова © URA.RU

В социальных сетях пермяки активно обсуждают козу, которую встретили в автобусе. Комментаторы вспоминают, что встречались в Перми и с верблюдом, и задаются вопросом, не является ли столица Прикамья в действительности деревней.

Пользователь группы «Мой город — Пермь» социальной сети «ВКонтакте» Илья Мархель опубликовал фото козы, ехавшей в автобусе. Как животное перенесло дорогу — неизвестно. Автор не оставил комментариев под записью.

Белая коза заставила пермяков задуматься, не живут ли они на самом деле в деревне
Фото Ильи Мархеля из группы «Мой город — Пермь» социальной сети «ВКонтакте»

Фото собрало уже больше 600 лайков и вызвало массу позитивных откликов пользователей. Некоторые многие посмеялись над ситуацией. «Кондуктор?», «Билет ей продали?», «Ура! Козочка», «Там и такие козлы ездят», «А мы точно в Перми живем не в деревне?», «Полный город козлов», «И стоит козочка спокойно, никому не мешает, не орет, не толкается. Замечательный пассажир», «По Запруду и верблюд ходил», «В машине не все козы любят ездить», — пишут пермяки и выкладывают фото своих встреч с козами в общественном транспорте.

Основная версия происходящего: козу возили на прием к ветеринару — в автобусе с ней ехать удобнее, чем в автомобиле.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров