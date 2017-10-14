Обвиняемый в убийстве Вороненкова отрицает свою вину

Обвиненный в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова предприниматель Владимир Тюрин не признает свою вину. Как заявил сам Тюрин, у него не было мотивов убивать Вороненкова, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.
Обвинение против Тюрина выдвинула Генпрокуратура Украины. Как заявил глава украинского ведомства Юрий Луценко, причиной убийства могла послужить месть Тюрина Вороненкову за то, что тот «увел» гражданскую жену предпринимателя Марию Максакову.
По данным источников «Коммерсанта» в правоохранительных органах, Тюрин сам приехал в главное следственное управление СК РФ, которое расследует дело об убийстве Вороненкова. Бывший российский депутат, перебравшийся на Украину, был застрелен 23 марта в центре Киева.
Тюрин пояснил, что неприязни к Вороненкову не испытывал, так как расстался с Максаковой задолго до того, как она начала встречаться с депутатом. Он также заявил, что не был даже знаком с убитым.
ГСУ СК РФ рассматривает различные версии преступления, приоритетными из которых являются бизнес-конфликты Вороненкова. Депутат от КПРФ занимался сдачей в аренду и продажей нежилых помещений.
Ранее вдова убитого депутата Мария Максакова также заявляла, что не верит в виновность бывшего гражданского мужа.