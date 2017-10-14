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14 октября 2017
11:06  14 октября 2017 0

«Ты че меня провоцируешь?» Ведущий «Первого канала» набросился на гостя из США. ВИДЕО

"Я сказал сидеть!"Фото: Instagram Артем Шейнин

Ведущий политической программы на «Первом канале» Артем Шейнин в прямом эфире передачи «Время покажет» набросился на гостя из США Майкла Бома. Россиянин начал угрожать зарубежному коллеге и хватать его за шею. Бом в этом время говорил: «Не надо».

«Ты чё меня провоцируешь, ты чё меня провоцируешь? Я сказал сидеть!» — кричал российский журналист, хватая американского журналиста за шею. В инцидент вмешался член Совета Федерации Франц Клинцевич и отодвинул Шейнина от американца.

Выпуск ток-шоу был посвящен снятию государственных флагов с российского генконсульства в Сан-франциско, уточняет Lenta.ru. Причиной неадекватного поведения ведущего стало то, что Бом его перебил.

Ранее официальный представитель Вашингтона Хезер Науэрт заявила, что считает снятие флагов с дипобъектов законной акцией. Она добавила, что государственные символы были сняты с уважением, пишет агентство Nation News.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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