Для виновницы массового отравления в Бурятии избрали меру пресечения
Начальнице цеха избрана мера пресечения - домашний арест, указано в сообщении ведомства
Фото: Илья Московец © URA.RU
Заведующей цехом по производству готовой пищевой продукции в Бурятии после массового отравления в Улан-Удэ избрана мера пресечения. Она отправлена под домашний арест. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Бурятия.
«По уголовному делу о массовом отравлении граждан в отношении обвиняемой — заведующей производством цеха готовой пищевой продукции коммерческой организации, откуда продукты питания поставлялись на прилавки магазинов, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.
В Бурятии было возбуждено уголовное дело после массового отравления, причиной которого стала продукция, произведенная ООО «Восток» и реализованная в магазинах сети «Николаевский». В настоящее время продолжаются противоэпидемические мероприятия. Ранее поступала информация о том, что число пострадавших от отравления после употребления готовой еды выросло до 121 человека.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.