Для виновницы массового отравления в Бурятии избрали меру пресечения

Начальнице цеха избрана мера пресечения - домашний арест, указано в сообщении ведомства Фото: Илья Московец © URA.RU

Заведующей цехом по производству готовой пищевой продукции в Бурятии после массового отравления в Улан-Удэ избрана мера пресечения. Она отправлена под домашний арест. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Бурятия.

«По уголовному делу о массовом отравлении граждан в отношении обвиняемой — заведующей производством цеха готовой пищевой продукции коммерческой организации, откуда продукты питания поставлялись на прилавки магазинов, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.