Захарова назвала «инфобалаганом» данные СМИ о встрече Лаврова и Рубио

Сообщения СМИ о переносе якобы встречи между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретаря США Марко Рубио — это «инфобалаган». Об этом сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

«Эту ситуацию можно описать только одной фразой „Утечка CNN опровергла слух Reuters“. Могу дать совет: не участвуйте в этом инфобалагане», — заявила Захарова. Ее слова передает РБК.

Ранее источник CNN, комментируя телефонный разговор между Лавровым и Рубио, сообщил, что ожидавшаяся на текущей неделе встреча была отложена. При этом собеседник не исключил, что глава внешнеполитического ведомства России может вновь связаться с американским коллегой в течение ближайших дней. В свою очередь, агентство Reuters также сообщало о вероятной встрече Лаврова и Рубио в четверг, 23 октября.

