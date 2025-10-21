Логотип РИА URA.RU
Захарова назвала «инфобалаганом» данные СМИ о встрече Лаврова и Рубио

21 октября 2025 в 13:27
Захарова призвала не участвуйте в инфобалагане западных СМИ

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Сообщения СМИ о переносе якобы встречи между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретаря США Марко Рубио — это «инфобалаган». Об этом сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

«Эту ситуацию можно описать только одной фразой „Утечка CNN опровергла слух Reuters“. Могу дать совет: не участвуйте в этом инфобалагане», — заявила Захарова. Ее слова передает РБК. 

Ранее источник CNN, комментируя телефонный разговор между Лавровым и Рубио, сообщил, что ожидавшаяся на текущей неделе встреча была отложена. При этом собеседник не исключил, что глава внешнеполитического ведомства России может вновь связаться с американским коллегой в течение ближайших дней. В свою очередь, агентство Reuters также сообщало о вероятной встрече Лаврова и Рубио в четверг, 23 октября.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что идея проведения переговоров между Лавровым и Рубио действительно существует. Однако невозможно перенести мероприятие, договоренность о котором еще не была достигнута. 

