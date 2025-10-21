Логотип РИА URA.RU
В Японии назначили нового главу МИД

МИД Японии возглавил Тосимицу Мотэги
21 октября 2025 в 13:16
Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги

Фото: Александр Щербак / РИА Новости / ТАСС/POOL

Министерство иностранных дел Японии возглавил Тосимицу Мотэги, который был министром с 2019 по 2021 годы. Об этом сообщили СМИ после смены состава правительства.

«Тосимицу Мотэги, занимавший пост министра иностранных дел Японии в период с 2019 по 2021 годы, в новом правительстве премьер-министра Санаэ Такаити вновь занял этот пост, а главой оборонного ведомства стал 44-летний Синдзиро Коидзуми», — пишет ТАСС. Издание отмечает, что Коидзуми — сын экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми.

Новым министром экономики и промышленности назначен Ресэй Акадзава, а Есимаса Хаяси стал министром по административным делам и коммуникациям. Председателем Нацкомисси по общественной безопасности стал Дзиро Акама. Кроме Такаити высокую должность получила еще одна женщина — Катаяма Сацуки возглавила Минфин Японии.

Ранее японские СМИ сообщили, что правительство страны во главе с премьер-министром Сигэру Исибой ушло в отставку. Отставка кабинета министров связана с необходимостью обеспечить легитимность процедуры избрания нового лидера исполнительной власти. Санаэ Такаити стала 64-м премьер-министром Японии и первой женщина в истории страны на этой должности.

