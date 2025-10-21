Беспилотную опасность в Ленобласти отменили спустя 21 минуту

«Отбой воздушной опасности в воздушном пространстве Кингисеппского района», — написал Дрозденко в своем telegram-канале . Он ранее также отметил, что в связи с этим режимом возможно снижение качества мобильного интернета в регионе.

В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени российские системы противовоздушной обороны отразили атаку 14 украинских дронов. Как сообщает Министерство обороны, 10 беспилотников были уничтожены в небе над Ростовской областью, три — над Воронежской областью, еще один — над Саратовской областью.