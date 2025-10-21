Беспилотную опасность в Ленобласти отменили спустя 21 минуту
Дрозденко заявил об отмене режима опасности БПЛА
В Кингисеппском районе Ленинградской области спустя 21 минуту отменили режим повышенной опасности из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Александр Дрозденко.
«Отбой воздушной опасности в воздушном пространстве Кингисеппского района», — написал Дрозденко в своем telegram-канале. Он ранее также отметил, что в связи с этим режимом возможно снижение качества мобильного интернета в регионе.
В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени российские системы противовоздушной обороны отразили атаку 14 украинских дронов. Как сообщает Министерство обороны, 10 беспилотников были уничтожены в небе над Ростовской областью, три — над Воронежской областью, еще один — над Саратовской областью.
