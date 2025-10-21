Логотип РИА URA.RU
Беспилотную опасность в Ленобласти отменили спустя 21 минуту

21 октября 2025 в 13:14
Дрозденко заявил об отмене режима опасности БПЛА

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Кингисеппском районе Ленинградской области спустя 21 минуту отменили режим повышенной опасности из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Александр Дрозденко. 

«Отбой воздушной опасности в воздушном пространстве Кингисеппского района», — написал Дрозденко в своем telegram-канале. Он ранее также отметил, что в связи с этим режимом возможно снижение качества мобильного интернета в регионе.

В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени российские системы противовоздушной обороны отразили атаку 14 украинских дронов. Как сообщает Министерство обороны, 10 беспилотников были уничтожены в небе над Ростовской областью, три — над Воронежской областью, еще один — над Саратовской областью.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

