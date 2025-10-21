ВС РФ уничтожили цеха по производству ракет ВСУ в Днепропетровской области
ВС РФ поразили оборонные объекты украинской армии
Российские вооруженные силы нанесли удары по подземным производственным объектам, связанным с выпуском боеприпасов и ракет в Днепропетровской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Павлоград и Павлоградский район. <…> Уничтожение производственных площадей, в том числе подземных цехов, где производятся ракеты. В нескольких случаях отмечалась работа БПЛА по объектам накопления топлива, боекомплекта и узлам связи», — заявил Лебедев для РИА Новости.
Кроме того, российские военные нанесли удар по цеху авиаремонтного предприятия Вооруженных сил Украины в Харькове. Там осуществлялась сборка беспилотников самолетного типа.
Ранее сообщалось, что два штурмовика, входящие в состав группировки войск «Восток», осуществили зачистку двух крупных опорных пунктов ВС Украины на окраине населенного пункта Приволье (Днепропетровская область). Участник операции — стрелок 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии с позывным Катана — сообщил, что ВСУ, вероятно, были заранее осведомлены о присутствии российских военных в населенном пункте. Это подтвердилось интенсивным применением противником FPV-дронов, мин и других средств поражения.
