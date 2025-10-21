ВС РФ уничтожили цеха по производству ракет ВСУ в Днепропетровской области

ВС РФ поразили оборонные объекты украинской армии Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Российские вооруженные силы нанесли удары по подземным производственным объектам, связанным с выпуском боеприпасов и ракет в Днепропетровской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Павлоград и Павлоградский район. <…> Уничтожение производственных площадей, в том числе подземных цехов, где производятся ракеты. В нескольких случаях отмечалась работа БПЛА по объектам накопления топлива, боекомплекта и узлам связи», — заявил Лебедев для РИА Новости.

Кроме того, российские военные нанесли удар по цеху авиаремонтного предприятия Вооруженных сил Украины в Харькове. Там осуществлялась сборка беспилотников самолетного типа.

