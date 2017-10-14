Для беспилотников в России оборудуют 20 тысяч километров автотрасс

11:20 14 октября 2017 0

Первый опытный заезд беспилотного автомобиля намечен на май 2018 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России для движения беспилотных автомобилей оборудуют более 20 тысяч километров трасс. Работа в этом направлении должна закончиться к 2035 году, сообщает пресс-служба Росавтодора.

Требования к дорожной инфраструктуре для запуска беспилотных автомобилей были рассмотрены на заседании научно-технического совета Росавтодора в рамках деловой программы VIII специализированной выставки-форума «ДорогаЭкспо-2017».

Как сообщает на сайте компании, первый опытный заезд беспилотного автомобиля в рамках проекта «Караван» в России намечен на май 2018 года. Специалисты сейчас формулируют требования к развитию интеллектуальной дорожной инфраструктуры. Так, беспилотник должен двигаться при помощи «технического зрения», используя цифровую модель автодороги и системы точного позиционирования и получая данные от инфраструктуры в онлайн-режиме.

Пилотными участками для испытания беспилотников станут отрезки трасс М-7 «Волга» и А-181 «Скандинавия».

«Одним из перспективных направлений является маршрут Европа—Западный Китай», — отметил заместитель начальника Управления научно-технических исследований и информационного обеспечения Федерального дорожного агентства Василий Кургузов.

По его словам, финансирование проекта предполагается не только со стороны госбюджета, но и со стороны частных инвесторов, в том числе зарубежных.